ليلة محبطة في "برنابيو" .. ميسي "الشبح" لم يقدم شيئًا ضد ريال مدريد!

ليلة حزينة عاشها الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

باريس سان جيرمان، فاز ذهابًا على ملعب "حديقة الأمراء" بهدف دون رد، ومع نهاية الشوط الأول من مباراة الإياب على "سانتياجو برنابيو" كان متقدمًا بهدف آخر.

لكن كريم بنزيما قدم واحدة من أفضل مبارياته مع ريال مدريد، وربما في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن تكفل بتسجيل ثلاثية نقلت "الملكي" إلى ربع النهائي.

ميسي، الذي كانت عودته إلى "سانتياجو برنابيو" مرتقبة للغاية، خاصة مع سجله الاستثنائي ضد ريال مدريد عندما كان مع برشلونة، لم يقدم الأداء المنتظر ليلة الأربعاء.

ماذا قدم ميسي أمام ريال مدريد؟

ميسي بدأ المباراة أساسيًا بطبيعة الحال، ولعب كافة الدقائق، دون أن يتمكن من التسجيل أو الصناعة.

ولمس ميسي الكرة 96 مرة خلال دقائق المباراة، وسدد الكرة ثلاث مرات، لم تكن أي منها على المرمى.

فيما حاول ميسي مراوغة لاعبي ريال مدريد في ثماني مناسبات نجح في 50% منها فقط.

وعلى مستوى التمرير، فقد مرر ميسي الكرة 74 مرة، جاءت منها 69 تمريرة صحيحة بنسبة 93%، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة.

ودخل ميسي في 13 صراع أرضي مع لاعبي ريال مدريد، فاز في سبعة صراعات، فيما فقد الأرجنتيني الكرة 11 مرة خلال المباراة.

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