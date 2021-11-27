مقابلة زيدان وتمزيق عرض ريال مدريد .. مبابي "الكارتوني" يكشف أسرار حياته

يعتبر كيليان مبابي أحد أهم اللاعبين في العالم من الناحية الرياضية، وإلى جانب ذلك فهو مرجع للأطفال في جميع أنحاء العالم.

مبابي أصبح أيقونة لكرة القدم الفرنسية بعد فوزه بكأس العالم وعمره 19 سنة، لذلك قام اللاعب بالتعاون مع محاميه على تلخيص حياته في بعض رسومات الكاريكاتير.

المصمم فارو، مؤلف العديد من الأعمال الكوميدية في عالم الرياضة، قام بتنفيذ هذا الكتاب واستعراض العديد من الشخصيات الهامة في حياة مبابي، مثل والدته وأشقائه ومدير المعهد الذي نشأ فيه وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وزين الدين زيدان، بالإضافة لفاديم فاسيليف رئيس موناكو ناديه السابق.

الكتاب الهزلي الذي نشرته صحيفة "ماركا" بعض المقتطفات منه، تحدث عن زيارة مبابي الشهيرة إلى مقر ريال مدريد في فالديبيباس عندما كان عمره 14 سنة.

زيارة ريال مدريد

حلمه وقتها كان مقابلة كريستيانو رونالدو في مدريد والسفر معه، بالإضافة للصورة الشهيرة التي التقطها مع زين الدين زيدان، حيث ظهر مرتديًا ملابس سوداء بالكامل وقام بالترحيب به.

وشهد أيضًا الكتاب ظهور الحكاية الشهيرة التي يخبر فيها مبابي زيدان إذا ما خلع حذائه حتى لا يلطخ تنجيد سيارته.

وفي رحلة العودة تحدث مبابي إلى والده قائلًا:"حسنًا، أبي، ماذا قال لك قادة ريال مدريد".

ومن أهم اللحظات الرائعة التي ظهر كذلك، كانت توقيعه مع باريس سان جيرمان والمفاوضات مع ريال مدريد.

تمزيق عرض ريال واختيار باريس

ويظهر الكتاب الهزلي بوضوح كيف قام مبابي ووالده بتمزيق الاتفاق الذي توصل إلى رئيس موناكو مع مدريد، وقال وقتها فاديم:"العرض جاء هذا الصباح ولا يمكن رفضه".

النجم الفرنسي قال لرئيس ناديه:"أنا واضح معك للغاية، من السابق لأوانه الذهاب إلى مدريد، أنا باريسي ولا أريد مغادرة فرنسا بلدي".

ومن جانبه قال والد مبابي إنه سيتأكد من تقديم باريس عرضًا متساويًا مع الذي قدمه ريال حتى لا يتضرر موناكو.

وفي حلقة أخرى تناول مخاوف ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بشأن اللعب المالي النظيف بعد توقيعه مع نيمار.

وشهدت الزيارة الأولى له إلى منزل مبابي والاجتماع الحاسم لإغلاق الصفقة، الاتفاق على حصول اللاعب على 18 مليون يورو دون احتساب المكافآت.

ويعكس الكتاب الهزلي كذلك القيم القوية التي حاولها والديه غرسها فيه، والتأكد من حصوله على التعليم الكافي بجانب ممارسة كرة القدم.

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