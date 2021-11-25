باريس يقترح خطة جديدة للتعاقد مع زيدان، والفرنسي يرحب !

يتمسك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بحظوظه في التعاقد مع زين الدين زيدان كمدرب للفريق في أقرب فرصة ممكنة.

الشكوك مستمرة حول مصير المدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو، خاصة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

العديد من التكهنات أشارت إلى رغبة باريس في الاستعانة بزيدان، ولكن الأخير مصمم على الانتظار قبل الخطوة القادمة في مسيرته التدريبية.

صحيفة "لو باريزيان" كشفت عن عدم فقدان باريس للأمل في مساعيه من أجل التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق.

كيف يحاول باريس التعاقد مع زيدان؟

الصحيفة أكدت أن باريس قام بمقابلة زيدان بالفعل في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة الفرنسية، بحضور ليوناردو المدير الرياضي وجان كلود بلان مدير عام النادي.

فكرة النادي الفرنسي هي أن يصبح زيدان مدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل، تزامنًا مع استمرار تقييم بوتشيتينو وسط كل الشكوك المحيطة به.

وأوضحت "لو باريزيان" أن المفاوضات في مرحلة متقدمة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تتسارع في الساعات القليلة المقبلة.

ما هو موقف زيدان؟

باريس سبق أن حاول التعاقد معه الصيف الماضي، ولكن زيزو طلب الحصول على فترة من الراحة، منتظرًا إمكانية تدريبه لمنتخب فرنسا في المستقبل.

هناك مشكلة أخرى قد تواجه النادي الفرنسي في المفاوضات مع زيدان، وهي حبه الشديد لمارسيليا رغم عدم لعبه للفريق.

ويأتي ذلك بسبب إعجاب زيدان الكبير بهذا النادي، خاصة وأن جزءًا من عائلته لا يزال يعيش في المدينة.

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