لابورتا : متأكد من فوزنا على بايرن ميونخ، الأمر ليس بمعجزة !

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بمقدرة الفريق على تخطي بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الفريق الكتالوني سقط في فخ التعادل السلبي مع بنفيكا يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح موقفه في غاية الصعوبة بالبطولة.

لابورتا كان حاضرًا، اليوم، الخميس، للمشاركة في إحدى المناسبات في برشلونة، وقام الصحفيين بسؤاله عن مواجهة العملاق البافاري.

ماذا قال رئيس برشلونة؟

لابورتا قام برفع شعار التحدي قبل هذه المباراة الحاسمة، مؤكدًا أنه يثق في قدرة فريقه على الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وقال رئيس النادي الكتالوني:"هل الفوز على بايرن معجزة أم شيء يمكن تحقيقه؟ بالنسبة لي إنه شيء يمكن تحقيقه وأنا مقتنع بأننا سنفوز".

ما هو موقف برشلونة في مجموعته بدوري الأبطال؟

الفريق يأتي في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بـ7 نقاط، مقابل 15 نقطة لصالح بايرن ميونخ الذي ضمن الصدارة والتأهل للدور القادم.

بنفيكا هو المنافس الوحيد لبرشلونة على مقعد التأهل، حيث يأتي بالمركز الثالث بـ5 نقاط مقابل نقطة وحيدة لدينامو كييف.

الفريق البرتغالي يلعب أمام دينامو بالجولة الأخيرة، بينما يخوض برشلونة مواجهة صعبة ضد بايرن ميونخ، يحتاج فيها للفوز من أجل التأهل.

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