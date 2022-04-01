مفاجأة .. جيسوس رفض العودة إلى الهلال

كشف لويس ميجيل هنريكي؛ محامي المدرب البرتغالي جورج جيسوس، عن حقيقة ما تردد حول توقيعه لنادي النصر، وأيضًا تلقيه عرضًا من نادي الهلال من أجل تدريبه.

جيسوس يقترب من تدريب النصر

انتشرت بعض الأخبار أمس الخميس، عن توقيع نادي النصر مع جورج جيسوس من أجل تدريب الفريق الأصفر بداية من الموسم القادم، وفقًا لما نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية".

وأكدت الصحيفة على أن جيسوس سيحصل على راتب ضخم جدًا من النصر، يُقدر بحوالي 10 ملايين دولار في السنة الواحدة.

ولكن سرعان ما تم نفي كل هذه الأخبار من جانب مصادر داخل نادي النصر، لتتراجع الصحيفة البرتغالية هي الأخرى وتؤكد أنه لم يوقع ولكن هناك شبه اتفاق بين الطرفين. اقرأ التفاصيل

جورج جيسوس يرفض نادي الهلال

خلال تصريحات لشبكة "سي إن إن" البرتغالية، قال لويس ميجيل: "ليس صحيحًا بأن جيسوس قام بالتوقيع لنادي النصر، ولكنه اقترب من تدريب الفريق الأصفر".

وتابع: "الهلال نفسه قدم عرض لجورج خلال شهر يناير الماضي، ولكنه رفضه العودة مرة أخرى لتدريب الفريق الأزرق".

محامي جيسوس قال: "لاعبو الهلال أنفسهم طلبوا من رئيس النادي التعاقد مع جيسوس بعد علمهم بأنه رحل عن بنفيكا، وأيضًا بعد حسم رحيل ليوناردو جارديم، ولكن جورج لا يريد العودة للهلال".

وكان جيسوس مدربًا لفريق نادي الهلال، خلال الفترة من 2018 إلى 2019، ولكنه رحل بعد قرار الإدارة برئاسة محمد بن فيصل وقتها، بالتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش.

اقرأ أيضًا ..

هل تعاقد النصر مع جيسوس؟ تضارب في الأخبار

هجوم على وليد الفراج؟ .. رموز نصراوية لا تختلف

المريسل لشقيق حمد الله: لن أتراجع عما قلته وتقدم بشكوى لو أردت