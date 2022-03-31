انتهى الأمر .. النصر يتعاقد مع جيسوس براتب ضخم!

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في حسم ملف المدرب الجديد الذي سيقود الفريق، بالتعاقد مع البرتغالي جورج جيسوس؛ المدرب السابق لنادي الهلال وبنفيكا البرتغالي.

ما تفاصيل تعاقد النصر مع جورج جيسوس؟

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، عن نجاح إدارة نادي النصر، في إقناع جورج جيسوس على تدريب الفريق الأصفر بداية من الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة على أن جيسوس وقع على عقده مع نادي النصر، على أن يحصل على مبلغ 10 مليون يورو كراتب سنوي.

تأتي موافقة جيسوس بعد رفضه من قبل تدريب نادي النصر، كما أنه رفض أيضًا العديد من العروض التي وصلت له بعد رحيله عن بنفيكا البرتغالي، والتي وصلت له من البرازيل والأهلي السعودي.

لماذا تعاقد النصر مع جورج جيسوس؟

النصر كان يبحث عن مدرب جديد يقوده، بدلًا من الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني الحالي للفريق، والذي سيرحل بنهاية عقده في شهر مايو القادم.

ميجيل روسو كان يسير بخطى ثابتة مع نادي النصر، حتى تدهورت نتائج ومستوى الفريق الأصفر معه خلال الفترة الماضية، لتقرر إدارة النادي العاصمي البحث عن مدرب بدلًا منه.

وسيرحل روسو بنهاية عقده في شهر مايو، على أن يتولى جيسوس بدلًا منه قيادة الفريق.

نادي النصر في طريقه للخروج من موسم 2021-2022 بدون أي لقب، بعد خروجه من دوري أبطال آسيا الموسم الماضي في نصف النهائي، وأيضًا خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال، وابتعاده عن المنافسة على صدارة الدوري.

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