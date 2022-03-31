المريسل لشقيق حمد الله: لن أتراجع عما قلته وتقدم بشكوى لو أردت

وجه الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل رسالة لعبد الرحيم حمد الله؛ شقيق عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، رافضًا التراجع عما كشفه عن اللاعب.

ماذا كشف المريسل عن حمد الله؟

الإعلامي الرياضي ظهر في مساحة اليوم الخميس، كاشفًا عن مفاجأة من العيار الثقيل عن اللاعب المغربي..

بالأمس تقارير صحفية أكدت أن الاتحاد حرض اللاعب على الرحيل عن العالمي في الميركاتو الشتوي قبل الماضي، لذلك تقدم النادي العاصمي بشكو ضده أمام لجنة الاحتراف. (طالع التفاصيل)

عقب هذه التقارير، أكد المريسل أن حمد الله طلب الرحيل عن النصر في أكتوبر 2020 قبل مواجهة برسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

ما هي رسالة المريسل لشقيق حمد الله؟

يبدو أن تصريحات المريسل أغضبت شقيق حمد الله، حتى طلب التوضيح في مساحة جديدة مع الإعلامي..

المريسل كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيه شخص قريب من الكابتن عبد الرزاق حمد الله طلب حق الرد على ما تحدثت به اليوم، المساحة مساحته"، وأطلق مساحة تحت عنوان "حمد الله وكنو يا مسؤولي كرتنا".

لكن لم يحضر عبد الرحيم المساحة، فوجه له الإعلامي النصراوي رسالة قائلًا: "لم أسيئ لحمد الله، مكفول لك حق الرد، ليس عندي أي مشكلة، لا أنت واضع السيف على رقتبي، ولا أنا واضعه على رقبتك، شعاري وشعارك احترام الآخر.

"تقول أنني أسيئ لحمد الله لمجرد أنني أذكر بعض الحقائق، وأعود وأعيدها، حمد الله طلب الرحيل عن النصر قبل مواجهة برسبوليس، وهناك حقائق أخرى سأذكرها في وجهك، إذا أردت تشريفي في مساحتي تفضل، طلبت الحضور وأتحت لك الفرصة ولم تحضر".

وواصل الإعلامي النصراوي: "تقول أنني أسيئ لك؟، إذا أردت تقديم شكوى ضدي فلتفعل، غضبت عندما قلت الله يعين الاتحاديين على شقيق عبد الرزاق حمد الله، وأنا أؤكد ما قلت من جديد، وأكبر دليل أنك أغلقت حسابك، إذا كنت تعتقد أن هذه إساءة فلتقدم شكوى ضدي".

واختتم: "ليس عبد العزيز المريسل من يطعن من أكل معه عيش وملح، ولست أنا من يخون".

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