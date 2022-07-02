مفاجأة... الهلال يقترب من ضم لَاعِبِي منتخب إيطاليا

هل ينجح الهلال في تدعيم هجومه بثنائي المنتخب الإيطالي؟

يبدو أن نادي الهلال قد اقترب من حسم أول صفقتين في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، وذلك بعد أن أكدت التقارير على اتفاقه مع ثنائي إيطالي.

الهلال يتفق مع ثنائي منتخب إيطاليا

أشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن نادي الهلال دخل في مفاوضات متقدمة مع الإيطالي جواو بيدرو، ومواطنه أندريا بيلوتي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الهلال دخل في مفاوضات مع جواو بيدرو لاعب كالياري، بجانب بيلوتي مهاجم تورينو، لتدعيم صفوفه خلال الصيف المقبل.

الهلال توصل لاتفاق مع الثنائي بيدرو وبيلوتي حول بنود التعاقد مع اللاعبين، ويتبقى التوقيع الرسمي على العقود، على أن يتم الإعلان عنهما خلال الفترة القادمة.

ماذا قدم بيدرو وبيلوتي موسم 2021-2022؟

لعب بيدرو مع كالياري بالدوري الإيطالي الموسم الماضي 37 مباراة، استطاع فيها أن يسجل 13 هدفًا، وصنع 4 أهداف لزملائه، وحصل على 9 بطاقات صفراء.

وعلى الرغم من من مساهمة جواو بيدرو الهجومية الكبيرة، إلا أنه لم ينجح في قيادة كالياري للبقاء بالدوري الإيطالي، حيث هبط إلى الدرجة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، لعب بيلوتي مع تورينو بالدوري الإيطالي 22 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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