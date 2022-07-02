ديلجادو: الهلال الأقوى في آسيا .. والدوري السعودي مثل البرازيلي

ميشايل يشعر بالسعادة مع الهلال

تحدث البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح فريق نادي الهلال، عن تتويج فريقه ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانطباعه عن الزعيم والدوري السعودي والفارق بين الأخير والدوري البرازيلي.

ميشايل انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، لمدة 3 سنوات مقابل 205 مليون دولار راتبًا سنويًا.

ماذا قال ميشايل عن تتويج الهلال بالدوري السعودي؟

النجم البرازيلي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "شعرت بفرحة عارمة، كذلك الحال مع زملائي اللاعبين. نحن استحققنا هذه الكأس المهمة، حيث قدَّمنا أداءً جيدًا في المباراة الختامية أمام الفيصلي، وسجَّلنا هدفين جميلين".

ميشايل تابع: "من الجميل أن أضيف هذه البطولة القوية إلى سجلي الشخصي، ومع فريق عريق مثل الهلال، وهذا أمرٌ مفرحٌ بالنسبة لي".

وواصل: "كانت هناك روح قتالية عالية، سادت بين اللاعبين في كل المباريات التي لعبناها، وعملنا بإصرار على الحصول على هذه البطولة، التي أتشرَّف بأن أكون أحد عناصر الفريق الذين أسهموا في تحقيقها بموسمي الأول مع الهلال".

ما رأي ميشايل في تجربته مع الهلال والدوري السعودي؟

وتحدث ديلجادو عن تجربته مع نادي الهلال، حيث قال: "الهلال يعدُّ من أقوى الفرق على مستوى القارة الآسيوية، وأتمنى أن نحصد معًا كافة البطولات، وأشكر الإدارة الهلالية على تعاملها الاحترافي مع كل اللاعبين".

وعن رأيه في الدوري السعودي، قال اللاعب البرازيلي: "أرى أنه دوري قوي، ويتميز بالمنافسة الشرسة، خاصةً أنه يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين على مستوى عالٍ، سواء من السعوديين، أو غير السعوديين".

واختتم ميشايل تصريحاته متحدثًا عن الاختلاف بين الدوريين السعودي والبرازيلي قائلًا: "هنا في الدوري السعودي نجد منافسةً قوية مثل الدوري البرازيلي، وأصبحت هذه المنافسة في كل مكان وزمان".

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