دور المفرج الخفي و3 أسرار كشف عنها فيلم كواليس مشوار الهلال نحو اللقب

فيديو مذهل نشره حساب الهلال على تويتر

نشر حساب الهلال على تويتر فيديو طويل يُوثق كواليس مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدوري السعودي للمرة الـ18 في تاريخه، والذي حققه بعد منافسة شرسة مع الاتحاد وريمونتادا مذهلة على صعيد جدول الترتيب.

الهلال أهدر العديد من النقاط في النصف الأول من الموسم وتأجل له عدد من المباريات لانشغاله في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، حتى ابتعد للمركز السادس والسابع أحيانًا في جدول الترتيب، لكنه بدأ العودة مع إقالة ليوناردو جارديم والتعاقد مع رامون دياز.

اقرأ أيضًا | جول 11 | قرارات جريئة وقضية خاسرة .. ملامح ريمونتادا تتويج الهلال بالدوري السعودي

الفريق حقق 12 انتصارًا من إجمالي 13 مباراة في الدوري السعودي، إذ لم يخسر سوى أمام الفيحاء، وقد هزم في طريقه نحو اللقب النصر والأهلي والشباب وأخيرًا المتصدر ذهابًا إيابًا، ليردم فجوة الـ14 نقطة مع الصدارة ثم يختم الموسم بالتفوق بفارق نقطتين عن العميد.

الفيلم الهلالي وثق كواليس الفريق منذ التعاقد مع دياز قبل مواجهة الشباب وعقب الخسارة المؤلمة أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية 4-0، وقد ظهر من خلال الفيديو 4 أسرار لعبت دورًا مهمًا وبارزًا في التتويج باللقب.

دور فهد المفرج الخفي

اسم فهد المفرج لا يظهر كثيرًا في الإعلام الكروي السعودي، ولكنه يقترن دومًا بالإعجاب والإشادة عند ذكره، نظرًا لدور الرجل الإداري الممتاز في الهلال.

الفيلم الوثائقي كشف عن دور خفي يؤديه المفرج بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا وهو دور فني خاص بأداء اللاعبين على أرض الملعب، إذ ظهر مرارًا حديثه للاعبين عن نقاط فنية خاصة في الدفاع والهجوم، وكيف كان يُوجه المدافعين تحديدًا لإيقاف الخصوم.

هذا بجانب كلام الرجل المتزن للاعبين قبل وبعد المباريات، كلماته دومًا ما حملت رسائل قوية ومباشرة للاعبين وساهمت في رفع روحهم المعنوية أحيانًا ومنحهم المزيد من الدوافع للنجاح أحيانًا أخرى.

إيجالو .. إضافة هائلة لغرفة الملابس

لا يختلف اثنان على أن انضمام أوديون إيجالو للهلال في سوق الانتقالات الشتوي أحد أهم أسباب تتويجه باللقب، إذ ساهم اللاعب بأهدافه الصعبة والقاتلة في حسم عدد من المباريات الصعبة والمعقدة.

كان هذا الدور الفني وداخل الملعب للنسر النيجيري والجميع يعلمه ويُقدره جيدًا، لكن فيلم كواليس مشوار الهلال نحو اللقب كشف عن دور آخر مكانه غرفة الملابس.

الفيلم أوضح أن إيجالو مثل إضافة هائلة لغرفة ملابس الهلال، الفريق لم يُضف مجرد لاعبًا عاديًا بل قائدًا وبطلًا كبيرًا .. كلمات إيجالو وشحنه لزملائه كانت دومًا حاضرة ومؤثرة، ولكم في كلمته للاعبين بين شوطي مواجهة الشباب "النتيجة مازالت 0-0" خير مثال، إذ أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بأربعة أهداف لكن إيجالو أراد من زملائه مواصلة الضغط والأداء القوي حتى النهاية.

فهد بن نافل .. أي هدوء تتمتع به!

معروف عن فهد بن نافل رئيس الهلال شخصيته الهادئة الرصينة، لكن الفيلم أظهر أن هذا الرجل يمتلك شخصية باردة كالثلج يختفي خلفها بركان من النار، رجل يُجيد التحكم بانفعالاته والحفاظ على هدوئه في أصعب اللحظات وأكثرها جنونًا.

ما ظهر في الفيلم يشرح لنا جميعًا لماذا هو الرئيس الأنجح في السعودية، لماذا يتحدث عنه جميع المدربين واللاعبين دومًا بالخير والإعجاب، لماذا نجح في قيادة الهلال لهذا الكم الهائل من الإنجازات المحلية والخارجية.

🎬 قصة دوري #الهلال الثامن عشر ..🏆

حكايا العودة من "السابع" إلى "الأول"..

خبايا النهوض.. الغضب.. الكبرياء.. ودموع الفرح

هُنا بعضٌ من #الهلال.. وبعضه ذهب👇🏼https://t.co/dnrJARrLBA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 1, 2022

بن نافل ظهر خلال كواليس الهلال هادئًا تمامًا في أصعب اللحظات، عقب السقوط أمام الفيحاء وخسارة نهائي الكأس أمام نفس الفريق، إذ ترك المجال للمفرج للحديث وظل يراقبه بعيونه ونظراته الثاقبة.

وكيف كان رصينًا في أشد اللحظات سعادة وجنونًا، بعد الفوز على الاتحاد وعند التقدم للصدارة بفوز الطائي على العميد، كان الجميع يُحاول إقحامه في لحظات السعادة تلك وقد شاركهم فعلًا لكن برصانة يُحسد عليها، والأجمل أنه سرعان ما استعاد رباطة جأشه وبدأ يتحدث مع اللاعبين عن القادم.

سلمان الفرج .. قائد يُحتذى به

سلمان الفرج كان العلامة اللافتة في فيلم كواليس مشوار الهلال نحو اللقب الـ18، إذ كشف الفيديو عن شخصية قيادته تستحق أن تُدرس في أكاديميات إعداد اللاعبين في السعودية والمنطقة العربية.

كلمات الفرج قبل المباريات كانت كالرصاص الذي يخترق عقول وقلوب اللاعبين ويستقر بها وينقل لها إحساسه وشعوره بالمسؤولية، شحنه للاعبين ومنحهم الدوافع كان عرضًا مسرحيًا ممتعًا جدًا.

كلام الفرج عقب المباريات لا يقل روعة عن حديثه قبلها، إذ كان دومًا المبارك بالفوز والمؤكد على أهمية المواصلة على نفس النهج، وكلماته يوم الوصول للصدارة كانت قوية ومباشرة، خاصة حين قال "كانوا يقولون أن دوري أبطال آسيا بطولة سهلة ولذا فزنا بها، لكننا بوصولنا للصدارة أغلقنا أفواههم وأثبتنا أننا فزنا بآسيا لأننا فريق كبير وليس لأنها سهلة".

علاقته باللاعبين يبدو أنها ممتازة وقوية، عتابه للبليهي خلال إحدى المباريات وحديثه مع سعود عبد الحميد قبل مواجهة الاتحاد، وكلامه مع جانج والبليهي لعدم الحصول على بطاقة صفراء .. مواقف عديدة أثبت بها النجم السعودي أنه قائد همام يستحق كل ما يُقال في حقه من إعجاب وإشادة.