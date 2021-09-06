مفاجأة .. لابورتا أراد ميسي ونيمار معًا في برشلونة

تقارير تكشف عن رغبة لابورتا عند توليه رئاسة الفريق في وقت مبكر من هذا العام

يبدو أن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا كان يرغب في ثنائية ميسي ونيمار داخل النادي الكتالوني من جديد، لكن إدارة باريس سان جيرمان وقفت له بالمرصاد.

تقارير إسبانية أفادت بأن لابورتا أراد االتعاقد مع نيمار عندما تولى منصبه هذا العام، حتى يتمكن من العودة إلى برشلونة هذا الصيف.

هل أراد لابورتا نيمار في برشلونة من جديد؟

وفقًا لما ورد عن برنامج "El món a Rac1" فإن رئيس برشلونة أرسل وفدًا إلى باريس من أجل التحدث مع البرازيلي لأخذ رأيه بشأن العودة للفريق.

وجاءت خطوة النادي الكتالوني بعد أن علم رغبة نيمار في العودة من جديد إلى "كامب نو" ومزاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب المصدر.

كيف أدحضت إدارة باريس سان جيرمان محاولات لابورتا؟

أفاد المصدر، إنه عندما علم أحد العاملين في إدارة النادي الفرنسي بهذا الأمر، أضافت على الفور مبلغ 20 مليون يورو في حساب والد نيمار من إجل إقناعه بالبقاء.

في النهاية تحققت رغبة البرازيلي وانتقل ميسي إلى اللعب بجواره في باريس سان جيرمان في وقت متأخر من هذا الصيف وذلك بعد فشله في تجديد عقده مع البلوجرانا.

الجدير بالذكر أن نيمار جدد عقده مع النادي الباريسي في وقت مبكر للغاية من هذا الصيف حتى نهاية موسم 2025 ليقطع بذلك شائعات رحيله عن الفريق.

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