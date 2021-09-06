فيروس فيفا يعود وبرشلونة أول المتضررين!

برشلونة يتلقى ضربة موجعة خلال فترة التوقف الدولي.

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة خلال فترة التوقف الدولي الحالي، ليعود فيروس "فيفا" من جديد ليضرب اللاعبين الدوليين.

وخلال مباراة الولايات المتحدة وكندا في الجولة الثانية من منافسات المرحلة الثالثة لتصفيات أمريكا الشمالية والكونكاكاف المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، تعرض سيرجينو ديست ظهير برشلونة الأيمن إلى الإصابة.

وأجبر ديست على الخروج من الملعب في الدقيقة 44 بسبب إصابة في الكاحل، قبل لحظات من نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

منتخب الولايات المتحدة فقد نجمًا آخر خلال مباراة كندا، بعدما بدأ الفريق المباراة بالفعل بدون وستون مكيني، وجيوفاني رينا، والحارس زاك ستيفن.

ماذا قال مدرب الولايات المتحدة عن إصابة ديست؟

بعد المباراة، أوضح جريج بيرهالتر مدرب الولايات المتحدة أن إصابة ديست في الكاحل ستجعل من المستبعد أن يشارك يوم الأربعاء في مباراة هندرواس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وقال مدرب الولايات المتحدة: "ديست يعاني من التواء في الكاحل، سيتعين علينا معرفة ما إذا سيصبح قادرًا على المشاركة يوم الأربعاء، لكن هذه هي حالته".

ماذا قدم ديست أمام كندا؟

بدأ ديست مباراة كندا على الجانب الأيمن، بعدما خاض مباراة السلفادرو الافتتاحية في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر على الجانب الأيسر.

وعانى ديست في المباراة الأولى، ما دفع مدرب الولايات المتحدة إلى إعادته إلى مركز الظهير الأيمن، مع إقحام أنطوني روبنسون على الجانب الأيسر.

وقدم ديست مباراة جيدة أمام كندا، وخلق فرصة سانحة للتسجيل قبل أن يتعرض للإصابة التي أخرجته من اللقاء.

ما هو موقف الولايات المتحدة في تصفيات كأس العالم؟

تضم المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية والكونكاكاف المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 ثمانية منتخبات، تتنافس فيما بينها على ثلاثة مقاعد في كأس العالم، ومقعد في الملحق العالمي.

وتلعب المنتخبات 14 مباراة بنظام الدوري من دورين ذهابًا وإيابًا فيما بينها لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

منتخب الولايات المتحدة يحتل المركز الرابع في المجموعة بعد مباراتين، حيث جمع نقطتين من تعادلين، فيما يتصدر منتخب المكسيك ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بعد انتصارين.

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