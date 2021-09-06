خاص | أتلتيكو المستفيد الأكبر من عودة جريزمان.. والفرنسي يضحي بقرابة نصف راتبه

كل التفاصيل الخاصة بعودة جريزمان من جديد إلى أتلتيكو مدريد.

جاءت صفقة عودة الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لتكون المفاجأة الأكبر في إسبانيا.

الصفقة كانت مفاجئة تمامًا لجميع الأطراف، رغم الحديث في بداية سوق الانتقالات عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، تشهد توجه جريزمان إلى العاصمة الإسبانية ورحيل ساؤول إلى ملعب "كامب نو".

وثارت العديد من التساؤلات حول شروط عقد أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد، والأموال التي سيحصل عليها برشلونة مقابل العملية، والمكافآت التي سيحصل عليها الفرنسي خلال تواجده في "الروخيبلانكوس".

وتمكن موقع جول من التوصل إلى كل المعلومات الخاصة بعودة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد، بعد التشاور بشكل مباشر ومقارنة المعلومات من مصادرنا في الناديين.

تخفيض جذري في الراتب

من أجل التوافق مع المعايير المالية في أتلتيكو مدريد، وللامتثال لكتلة الرواتب في النادي، وافق جريزمان على خفض الراتب الذي كان يحصل عليه في برشلونة بشكل كبير.

جريزمان اتسم بالاحترافية عندما أبلغه برشلونة برغبته في رحيله، وأكد أن وجهته الوحيدة هي العودة إلى أتلتيكو مدريد.

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ولجعل هذا ممكنًا تخلى جريزمان عن 40% من الراتب الذي كان يحصل عليه في برشلونة.

شروط الصفقة

اتفق برشلونة وأتلتيكو مدريد على أن تكون صفقة انتقال جريزمان بصيغة الإعارة حتى 30 يونيو 2022 مع خيار التمديد لموسم آخر، طالما اتفق الناديان على ذلك.

ويتولى أتلتيكو مدريد قيمة راتب جريزمان، وخلافًا لما نُشر في بعض وسائل الإعلام فإن بطل الدوري الإسباني لن يدفع أي أموال إلى برشلونة مقابل صفقة الإعارة.

قيمة بند الشراء

يلتزم أتلتيكو مدريد بالدفع لنادي برشلونة عندما يبدأ الموسم الثاني على سبيل الإعارة، لكن هذا مشروط بأن يلعب جريزمان نسبة 50% من المباريات الرسمية مع الفريق، وهذا يعني أن بند الشراء ليس إلزاميا.

وإذا لعب جريزمان أقل من 50% من المباريات فإن أتلتيكو مدريد لن يدفع أي شيء، وإذا تجاوز تلك النسبة، فإن نادي العاصمة سيوافق على دفع مبلغ لنادي برشلونة مع وجود متغيرات، وستصل الصفقة إلى 40 مليون يورو.

تضحية برشلونة

في اللحظة الأخيرة، تمكن برشلونة من التخلص من واحد من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، وتمكن من إخراج جريزمان.

هذا القرار جاء ليخفيف قليلًا من اقتصاد برشلونة المنهك، والذي سجل خسائر تجاوزت 400 مليون يورو في العام الماضي.

رحيل جريزمان يسمح لبرشلونة بتوفير راتب اللاعب، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يضع الأسس لاحتمالية الحصول على 40 مليون يورو أخرى خلال موسمين.

صحيح أن ذلك ليس عملًا عظيمًا، لكنه على الأقل يقلل من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحصول على توقيع جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

فوز ثلاثي

أنهى أتلتيكو مدريد وبرشلونة وجريزمان المفاوضات وهو يسابقون الوقت، معتقدين أنهم اتخذوا حلًا رائعًا لجميع الأطراف.

جريزمان أراد العودة من جديد لارتداء قميص أتلتيكو، وضحى كثيرًا لتحقيق ذلك.

برشلونة احتاج للتخلص من لاعب براتب كبير ليمنحه هامش أفضل في الرواتب، وتحسين اقتصاده الذي يعاني بشدة.

أما أتلتيكو مدريد فقد انتظر حتى اللحظة الأخيرة لإكمال صفقة لا يمكن تصورها في ظروف غير مواتية على الإطلاق.

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