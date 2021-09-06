مطاردة صلاح وإزاحة روني.. تسعة أرقام قياسية يلاحقها رونالدو مع عودته إلى يونايتد

مع عودته إلى مانشستر يونايتد، يتطلع رونالدو لتحطيم عدد جديد من الأرقام القياسية.

بعد 12 عامًا على رحيله من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي، يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد إلى ملعب "أولد ترافورد".

رونالدو لعب دور البطولة مع مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، حيث بدأت مسيرته كأسطورة كروية تتبلور تحت رعاية السير أليكس فيرجسون مدرب يونايتد التاريخي، قبل انفجار موهبته كهداف لا يشق له غبار مع ريال مدريد.

وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل كريستيانو رونالدو 118 هدفًا خلال 292 مباراة، ورغم أن مسيرته مع "الشياطين الحمر" وفي الدوري الإنجليزي امتدت لستة مواسم فقط، إلا أن "صاروخ ماديرا" يحمل العديد من الأرقام القياسية المسجلة باسمه مع النادي الإنجليزي.

اسم رونالدو اقترن بتحطيم الأرقام القياسية، لدرجة أنه لا يكاد يمر موسم إلا ونجده قد حطم رقمًا أو اثنين سواء في النادي الذي يلعب معه أو رفقة منتخب البرتغال، ولعل آخرها كان انفراده بالرقم القياسي للهداف التاريخي للمنتخبات، بعدما رفع رصيده إلى 111 هدفًا متفوقًا على الأسطورة الإيرانية علي دائي بفارق هدفين.

لكن تأتي عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد لتؤكد أن هناك بعض الأعمال التي لم تنته بالنسبة له، وفي السطور التالية نلقي الضوء على أبرز الأرقام القياسية التي يمكن للبرتغالي تحطيمها مع عودته إلى "أولد ترافورد".

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي في موسم 2007-2008، ليعادل رقم آلان شيرر الذي حققه مع بلاكبيرن روفرز في موسم 1995-1996.

لكن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول نجح في تحطيم ذلك الرقم بتسجيل 32 هدفًا في موسم 2017-2018، لينفرد به الدولي المصري.

رونالدو الذي سجل 29 هدفًا في الموسم الماضي مع يوفنتوس وحصد جائزة الهداف يرغب الآن في إزاحة صلاح من رأس تلك القائمة.

هداف مانشستر يونايتد في موسم واحد

خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل كريستيانو رونالدو 42 هدفًا في 49 مباراة بكل المسابقات خلال موسم 2007-2008.

رغم ذلك العدد الكبير من الأهداف، إلا أن رونالدو يحتل المركز الثالث في تلك القائمة، بعد دينيس لو المتصدر برصيد 46 هدفًا، ورود فان نيستلروي الذي سجل 44 هدفًا.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد مع مانشستر يونايتد بمنافسات دوري الأبطال

يعتلي كريستيانو رونالدو صدارة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفًا، كما يحمل الرقم القياسي بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من البطولة بتسجيل 17 هدفًا.

لكن رونالدو لم يفعل ذلك مع مانشستر يونايتد، حيث يعد نيستلروي صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال مع "الشياطين الحمر" برصيد 12 هدفًا سجلها في موسم 2002-2003.

فيما يحتل رونالدو المركز الثالث بثمانية أهداف سجلها في 11 مباراة خلال منافسات موسم 2007-2008.

أكبر عدد من الثلاثيات في الدوري الإنجليزي

رغم أن رونالدو تمكن من تسجيل 57 ثلاثية "هاتريك" في مسيرته، إلا أن واحدًا منها فقط جاء بقميص مانشستر يونايتد.

يمتلك واين روني أكبر عدد من مرات تسجيل "هاتريك" في تاريخ مانشستر يونايتد برصيد ثمان مرات (اثنان منها في دوري الأبطال)، فيما يتصدر سيرخيو أجويرو ذلك السباق في الدوري الإنجليزي مسجلًا 12 "هاتريك" باسمه.

وفي حين أن رقم أجويرو قد يكون بعيد المنال حاليًا بالنسبة إلى رونالدو، إلا أن البرتغالي بالتأكيد لديه فرصة في كسر رقم روني.

أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي

رغم أن رونالدو سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة مرتين في مسيرته مع ريال مدريد ضد إسبانيول وغرناطة، إلا أنه لم يحقق ذلك الرقم بعد في الدوري الإنجليزي.

وسجل خمسة لاعبين مختلفين في تاريخ الدوري الإنجليزي خمسة أهداف في مباراة واحدة، منهم أجويرو ضد نيوكاسل يونايتد، وشيرر ضد شيفيلد وينزداي.

وسيكون هذا رقمًا آخر سيحاول رونالدو تحطيمه عندما يبدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد.

أكبر لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

إذا حقق رونالدو جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، سيكون بذلك أكبر لاعب في تاريخ "البريمييرليج" يفوز بالجائزة.

ورغم تقدم رونالدو في السن، والمنافسة الشرسة التي سيقابلها من روميلو لوكاكو ومحمد صلاح وهاري كين، إلا أن البرتغالي يتألق دائمًا تحت الضغط.

ويعد جيمي فاردي حاليًا هو أكبر لاعب يحرز جائزة الحذاء الذهبي، عندما حقق ذلك الإنجاز في موسم 2019-2020 بعمر 33 عامًا.

هداف مانشستر يونايتد التاريخي

كما أسلفنا، فإن رونالدو سجل 118 هدفًا مع مانشستر يونايتد خلال فترته الأولى، وهو ما لا يضعه من الأساس في قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ "الشياطين الحمر".

رونالدو بالتأكيد سيحاول التقدم في تلك القائمة خلال رحلته الثانية مع مانشستر يونايتد، وعينه على رقم زميله السابق وأين روني، الذي يعتلي صدارة القائمة برصيد 253 هدفًا.

أكبر لاعب سنًا يسجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي

إذا ما تمكن رونالدو من تسجيل "هاتريك" جديد في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، فسيصبح أكبر لاعب يحقق ذلك، شرط أن يقوم بذلك بعد تخطيه عيد ميلاده السابع والثلاثين.

تيدي شيرينجهام هو حامل الرقم الحالي، وحقق ذلك الإنجاز مع بورتسموث ضد شيفيلد يونايتد في عام 2003، وكان حينها بعمر 37 عامًا و146 يومًا.

أول لاعب يصل إلى 100 هدف في "الليجا" و"البريمييرليج"

من جميع الأرقام القياسية المقترحة، فإن هذا أحد الأرقام التي يبدو رونالدو قريبًا منها للغاية.

فبعد تسجيل 311 هدفًا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال 292 مباراة، فإن رونالدو على مقربة من أن يصبح أول لاعب يسجل 100 هدف أو أكبر في الدوريين الإسباني والإنجليزي.

رونالدو يحتاج إلى تسجيل 19 هدفًا فقط في الدوري الإنجليزي لتحقيق هذا الإنجليزي، وهو رقم يمكن للبرتغالي تحقيقه بسهولة في الموسم الحالي.

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