رونالدو يكشف سبب منعه لوالدته من حضور المباريات

رونالدو منع والدته من حضور كل المباريات الكبرى مؤخرًا.

شرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسباب التي دفعته مؤخرًا لمنع والدته دولوريس من حضور المباريات.

ويستعد رونالدو إلى بدء رحلته الثانية في صفوف مانشستر يونايتد الذي رحل عنه في صيف 2009 متوجهًا إلى ريال مدريد الإسباني ليقضي بين صفوفه تسع سنوات، ثم ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي لمدة ثلاث سنوات، قبل عودة عاطفية إلى ملعب "أولد ترافورد".

ومن المنتظر أن يظهر رونالدو في المباراة الأولى رفقة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تقام على ملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لكن رونالدو كشف أنه من غير المرجح أن تتواجد في تلك المباراة، مؤكدًا أن الأمر يأتي من أجل مصلحتها.

وأصر رونالدو أن والدته تشعر بالتوتر الشديد أثناء مشاهدته في المباريات، وأنها تقلق لدرجة أنها تعرضت للإغماء مرتين داخل الاستاد، وفي مرة سقطت وكسرت أحد أسنانها.

وفي حديثه مع الصحفي بيرس مورجان من صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قال رونالدو: "لا يُسمح لها الآن بمشاهدة المباريات الكبيرة".

وأضاف: "قلت لها: اسمعي لم يعد لدي أب الآن، ولا أريد أن أفقد أمي أيضًا، لذلك لن تشاهدي مباريات ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي".

وتابع: "أطلب من الأصدقاء أن يبقوا معها وهي تتجول في المنزل، لقد أغمي عليها مرتين بالفعل في الملعب، إنها تتوتر بشدة".

كما شرح رونالدو الدور المحوري لأمه في حياته، حيث أكد أنه مدين لها بمسيرته الكروية الناجحة.

وقال البرتغالي: "أمي ركن الأسرة، وما أملكه اليوم هو بسبب دعمها المستمر لي".

وأكمل: "لقد عملت بجد لتقديم أفضل ما لديها لأطفالها، وخاصة بالنسبة لي لأنني أصغر أفراد الأسرة، لقد كانت كثيرًا لمنحي الفرصة".

وأردف: "أتذكر عندما كان عمري 12 عامًا، وأخبرتها أنني أريد الذهاب إلى لشبونة للعب مع فريق شباب سبورتينج".

واختتم رونالدو: "قالت لي: يا بني إذا كان هذا ما تريده حقًا، فلن أقطع ساقيك وأوقفك، يمكنك الذهاب، سيكون من الصعب على أن أتركك، ولكن اذهب، واتبع حلمك".

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