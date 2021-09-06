عكس المُشاع .. صلاح لم يطلب مبلغاً خيالياً للتمديد مع ليفربول

مفاوضات ليفربول لتجديد عقد صلاح لا تزال جارية.

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضات التجديد مع النجم المصري محمد صلاح، رغم طلبات اللاعب الخيالية للاستمرار.

وأصبح تجديد عقد صلاح أولوية لدى نادي ليفربول، الذي أمضى الصيف الحالي في مفاوضات تكللت جميعها بالنجاح مع نجوم الفريق لتجديد عقودهم.

وتمكن ليفربول من تجديد تعاقد جوردان هندرسون، وفابينيو، وأليسون بيكر، وفيرجيل فان دايك، وأندي روبرتسون، وترينت الكساندر أرنولد، ولم يتبق له من القوام الأساسي للفريق سوى محمد صلاح.

عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2023، ومنذ قدومه إلى ملعب "أنفيلد" من روما الإيطالي في صيف 2017 أصبح الدولي المصري أحد أبرز نجوم النادي الإنجليزي.

وسيحرص ليفربول في العقد الجديد على مكافأة محمد صلاح على مساهماته المتميزة والمستمرة، بعدما أن سجل 127 هدفًا وصنع 49 آخرين في 206 مباراة لعبها بقميص "الريدز" في كافة البطولات.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قد أكدت أن محمد صلاح يطلب في المفاوضات رفع راتبه بنسبة تتجاوز 100%، ليحصل على 583 ألف يورو أسبوعيًا، بدلًا من 233 ألف يورو التي يحصل عليها حاليًا.

إلا أن صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية تؤكد أن صلاح لم يطلب أبدًا ذلك المبلغ لتجديد عقده، دون أن تكشف عن مطالب الدولي المصري.

يورجن كلوب تحدث في وقت سابق عن مفاوضات التجديد مع صلاح بقوله: "نحن جميعًا بالغون ومحترفون، وهناك محادثات، وعندما يكون هناك قرار سنقوم بإعلانه".

وأضاف: "حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيف يعمل الطرفان معًا في هذه الأمور".

وأثار رامي عباس وكيل أعمال صلاح ضجة كبيرة الشهر الماضي، بعد أن سجل الدولي المصري هدفًا لصالح ليفربول في مباراة الفوز على نورويتش سيتي بنتيجة 3-0 في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

عباس، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي كتب تغريدة بعد هدف صلاح قال فيها: "أتمنى أن يشاهدوا".

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021

رسالة رامي عباس كانت واضحة للغاية، وموجهة إلى مسئولي ليفربول في ظل المفاوضات الطويلة بين الطرفين لتجديد عقد محمد صلاح.

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