ردًا عل شكوى النصر ضد حمدالله والاتحاد ... اتحاد الكرة: ليس اختصاصنا

مازالت المفاجآت تظهر تباعًا في قضية النصر ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، وآخرها كان انسحاب لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم من النظر في القضية.

النصر كان قد تقدم بشكوى لدى لجنة الاحتراف ضد هدافه السابق وناديه الجديد في نهاية مارس الماضي، وقد ظهر مقطع صوتي مسرب قبل يومين قيل أنه لحمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد يعود إلى يوم قبل مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي.

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الإعلاميون النصراويون طالبوا بالتحقيق في هذا المقطع متهمين حمدالله بتعمد إهدار الفرص وركلات الجزاء خلال أشهره الأخيرة مع النصر ليفسخ عقده وينضم للعميد.

الاتحاد السعودي لكرة القدم رد على تلك المطالبات وشكوى النصر القديمة بالتأكيد عبر بيان رسمي نشره في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن النظر في قضايا الأندية المحلية ضد الأطراف الأجنبية ليس من احتصاصه.

وطالب الاتحاد جميع الأطراف بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن النظر في قضايا الأطراف المحلية ضد نظيرتها الأجنبية يكون في الجهات الدولية.

إذ جاء في البيان "بناءً على ذلك ولكون لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات تطبق على المنازعات المحلية وفقا لما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من لائحة الاحتراف، أما القضايا التي يكون أحد أطرافها غير سعوديا فإن النزاع يعتبر دوليًا، ويكون اختصاصها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

كما أكد الاتحاد أنه لا يُمكن النظر في قضايا منظورة لدى جهات دولية حتى لا يحدث ازدواج في القرارات.



يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، ويتواجد النصر ثالثًا بـ48 نقطة ثم الشباب بـ47.