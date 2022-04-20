تصرف غريب من رئيس النصر .. "لماذا لم يتحمل المسؤولية في قضية حمد الله والاتحاد؟"

استعجب الإعلامي الرياضي محمد العميري من تعامل مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، مع قضية ناديه ضد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد، مشيرًا إلى أنه يرفض تحمل المسؤولية في هذه القضية.

بيان ناري من النصر يشعل الأجواء:

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي فوق صوت قضية النصر ضد حمد الله والنادي الجداوي..

القضية بدأت بتسريب لمكالمة زعم مسربوها أنها بين حمد الله وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، حملت تحريضًا من الأخير للمهاجم المغربي للرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده. (طالع التفاصيل من هنا)

استمر جدل التسريبات لمدة يومين، وخرج بعدها اتحاد كرة القدم السعودي، ليخلي مسؤوليته، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصه. (طالع التفاصيل من هنا)

رد فعل اتحاد الكرة استفز الجانب النصراوي، ليصدر بيانًا ناريًا، طالب به اتحاد الكرة ولجانه بالقيام بدورهم، مشددًا على امتلاكه لتسجيلات بالفعل تورط اللاعب ونادي الاتحاد. (طالع التفاصيل من هنا)

حتى وقتنا هذا، لم يصدر النادي الجداوي أي رد رسمي على القضية، فقط التقارير تؤكد أنه تقدم بشكوى أمام الجهات المسؤولة، متهمًا النادي العاصمي بالتشهير بالبلوي.

ماذا فعل مسلي آل معمر؟

العميري استغرب من عدم قيام رئيس العالمي بإعادة نشر بيان النادي في القضية، والاكتفاء بتثبيت التغريدة على حساب النادي فقط، وأنه لم يقم بكتابة أي تغريدة في القضية.

وكتب الإعلامي الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لماذا .. لم يخرج رئيس النصر مسلي ال معمر عبر حسابه في تويتر ويوجه اتهامه لـ الاتحاد وحامد البلوي وحمدالله؟! ، لماذا .. تم التشهير بالاسماء عبر حساب النادي ولم يتحمل الرئيس المسؤولية وتصدر المشهد؟!

"لماذا لم يقم رئيس النصر بإعادة تغريدة البيان؟!".

لماذا ..

لم يخرج رئيس #النصر مسلي ال معمر عبر حسابه في تويتر ويوجه اتهامه لـ #الاتحاد وحامد البلوي وحمدالله؟!



لماذا ..

تم التشهير بالاسماء عبر حساب النادي ولم يتحمل الرئيس المسؤولية وتصدر المشهد؟! pic.twitter.com/1CbTgOfrmF — محمد العميري (@M_8884) April 20, 2022

لماذا لم يعلق مسلي على القضية؟

بيان النصر اعتبره بعض القانونيين تشهيرًا بحامد البلوي والاتحاد، وكشف سرية قضية سارية أمام الجهات المختصة، مما سيعرض العالمي لبعض العقوبات حتى لو ثبت صحة الاتهامات الموجهة للنادي الجداوي والبلوي.

امتناع رئيس النصر عن الحديث في القضية عبر حسابه، ربما يأتي من باب تجنب أي عقوبات أكثر قد تحدث من وراء تلك القضية، لكن هذا عرضه لهجوم كبير من قبل بعض النصراويين، الذين استنكروا موقفه.

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