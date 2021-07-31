مستشار برشلونة السابق يعلق على مصير بيانيتش مع "البلوجرانا"

مستشار برشلونة الرياضي الأسبق رغبة بيانيتش في العودة إلى نادي يوفنتوس.

أكد الإيطالي أريدو بريدا المستشار السابق لنادي برشلونة الإسباني على رغبة البوسني ميراليم بينايتش لاعب وسط "البلوجرانا" في العودة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ومع عودة ماسيمليانو أليجري لتولي مهمة المدير الفني في نادي يوفنتوس، هناك إصرار على عودة محتملة من بيانيتش إلى يوفنتوس، حيث أن اللاعب لم يتمكن من فرض نفسه على خط وسط النادي الكتالوني.

وكشف بريدا في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن حديث أجراه مع بيانيتش قبل عدة أيام، تحدث فيه البوسني عن نواياه للمستقبل.

وقال بريدا: "التقيت بيانيتش قبل عدة أيام في برشلونة، كنت هناك لأسباب شخصية، والتقينا صدفة بالقرب من ملعب كامب نو وتحدثنا، إنه يرغب في العودة إلى يوفنتوس، أليجري يعرفه بشكل أفضل من الجميع".

كلمات بريدا تجعل جماهير يوفنتوس تحلم بفكرة عودة بيانيتش إلى صفوف "البيانكونيري" بعد عام واحد فقط على رحيله، خاصة أن البوسني لم يعد ضمن خطط برشلونة.

بريدا يعلق على مفاوضات يوفنتوس مع لوكاتيلي

ويبحث يوفنتوس عن تعزيز في خط الوسط، ويواصل مفاوضاته مع ساوولو من أجل الحصول على خدمات مانويل لوكاتيلي.

وعلى هذا الصعيد، يعتقد بريدا، الخبير في سوق الانتقالات، أنه لا يمكن إبرام الصفقة إلا في ظل الظروف الاقتصادية التي يفرضها ساسوولو.

وقال بريدا ساخرًا: "من الأسهل على رئيس ساسوولو أن يقدم ليوفنتوس عشاء في مطعم بدلًا من حصولهم على تخفيض على سعر لوكاتيلي".

ماذا قال بريدا عن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس؟

أما فيما يخص مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، في ظل الشائعات التي تربطه بالرحيل في الصيف الحالي، فإن بريدا يرى أن "صاروخ ماديرا" سيواصل التواجد مع "السيدة العجوز".

وقال بريدا: "بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العام الصعب، أعتقد أن رونالدو سيبقى مع يوفنتوس، لكن بالنسبة إلى اللاعبين الكبار مثله يمكن أن يحدث أي شيء دائمًا حتى نهاية السوق، دائمًا ما يكون اللاعبون أصحاب الجودة متاحين في السوق، حتى في أوقات الأزمات".

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