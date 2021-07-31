خطة جديدة من برشلونة.. استمرار جريزمان وكوتينيو

برشلونة يقرر الإبقاء على جريزمان وكوتينيو إلا إذا!

كل يوم خبر جديد من برشلونة؛ بعدما كان الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان والبرازيلي فيليبي كوتينيو قاب قوسين أو أدنى من الخروج، ها هي الأخبار الجديدة تتحدث عن إمكانية استمرارهما مع الفريق الكتالوني.

وسيستمر الثنائي مع برشلونة إلا إذا ظهرت عروض لا تُرفض قبل غلق باب سوق الانتقالات.

ما التطور الجديد في وضع جريزمان وكوتينيو مع برشلونة؟

قبل اليوم كانت كل التقارير الواردة من إسبانيا تؤكد عدم استمرار الثنائي كوتينيو وجريزمان مع برشلونة.

راتب كل من اللاعبين كبير ويعوق استمرارهما، إذ يعدان من أكبر الرواتب في برشلونة خلف قائد الفريق الذي لم يجدد عقده بعد ليونيل ميسي.

برشلونة مُطالب بتقليص رواتب لاعبيه للتجديد لميسي وتسجيل لاعبيه الجُدد، ولذا كان يقترب جريزمان وكوتينيو من الخروج من برشلونة.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية كتبت اليوم إن مدرب برشلونة رونالدو كومان قرر الإبقاء على اللاعبين في الموسم المقبل إلا إذا وصلهما عروض لا تُرفض.

هل ينتهج برشلونة خطة كبيرة؟

تعرف الأندية حاجة برشلونة لتقليص رواتب لاعبيه والتخلص من بعض لاعبيه الكبار.

ربما دفع ذلك برشلونة إلى انتهاج خطة جديدة وهي تسريب أخبار الإبقاء على اللاعبين لتخفيف الضغوطات على الإدارة عند التفاوض.

وكان جريزمان قريب من العودة إلى ناديه أتليتكو مدريد بعد موسمين من كسر برشلونة للشرط الجزائي في عقده وضمه.

جريزمان كان سينتقل في صفقة تبادلية يذهب بموجبها ساؤول لاعب أتليتكو مدريد إلى برشلونة.

وفقًا لمصدر لصحيفة "آس" فإن إدارة برشلونة تنفي تقديم عرض لعقد الصفقة التبادلية؛ لأن النادي لا يرغب في تكرار خطأ الموسم الماضي بتقديم لاعب في فريقه لخصم كما فعل مع لويس سواريز.

وترك برشلونة مهاجمه لويس سواريز الصيف الماضي لينتقل إلى أتليتكو مدريد الذي تألق معه وقاده للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

أما بالنسبة لكوتينيو فاللاعب قضى آخر 8 شهور بعيدًا عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة.

وبسبب الصفقة التي كلفت النادي الكتالوني مبالغ طائلة لاستقدامه من ليفربول وراتب كوتينيو الكبير فإن برشلونة لن يفرط فيه إلا في حال وصله عرض كبير.

وتعول إدارة برشلونة على الأندية الإنجليزية في آخر أسبوعين من سوق الانتقالات للحصول على خدمات واحد من لاعبيه وإنقاذه من أزمته المالية.

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