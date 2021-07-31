قلق في ريال مدريد بشأن ميندي

دفاع ريال مدريد يعاني وإصابة ميندي تزيد قلق أنشيلوتي.

يزداد قلق نادي ريال مدريد الإسباني على حالة مدافعهم الفرنسي فيرلاند ميندي.

الإصابة التي يعاني منها ميندي ولم يتعافى منها بعد ستغيبه عن بداية الموسم مع فريقه.

ما حالة ميندي الآن؟

عاني ميندي من إصابة في قصبة الساق نهاية الموسم الماضي.

المدافع الفرنسي غادر مركز التأهيل أمس وبدأ التدرب على العشب لأول مرة، لكن حالته ما زالت تقلق ناديه.

الاعتقاد السائد في ريال مدريد أن ميندي سيأخذ وقتًا حتى عودته للتدرب مع زملائه والعودة إلى المباريات.

وسينطلق موسم ريال مدريد الجديد في 14 أغسطس بمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ما نهج أنشيلوتي هذا الموسم؟

عانى لاعبو ريال مدريد الموسم الماضي من إصابات كثيرة على مدار السنة.

الإصابات تقلق المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي الذي قرر عدم الدفع بأي لاعب هناك شكوك حول إصابته؛ كي لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي.

ويعاني دفاع ريال مدريد؛ فالفريق تخلى عن قلبي دفاعه سيرخيو راموس ورفاييل فاران، كما يغيب الآن المدافع الجديد دافيد ألابا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

هل الإصابة المشكلة الوحيدة لميندي مع ريال مدريد؟

مشكلة ميندي مع ريال مدريد الآن ليست في الإصابة فقط، بل رغبة اللاعب الفرنسي في تعديل عقده.

يمتد عقد ميندي، القادم من أولمبيك ليون في 2019 إلى ريال مدريد، مع ناديه الحالي حتى صيف 2025.

المدافع الفرنسي يطالب برفع راتبه الذي تقلص العام الماضي مع تخفيض اللاعبين لرواتبهم مع ريال مدريد بسبب جائحة كورونا.

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