مذبحة في باريس سان جيرمان.. الاستغناء عن 7 نجوم في يناير!

قررت إدارة باريس سان جيرمان تقليص حجم قائمة فريقها، وذلك من خلال الاستغناء عن 7 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

قائمة باريس سان جيرمان في اللحظة الراهنة تضم 33 لاعبًا من نخبة لاعبي أوروبا، ولتقليل الضغوطات من على المدرب ماوريسو بوتشيتينو، سينخفض هذا العدد كثيرًا بحلول يناير.

القرار أتى في المقام الأول من قبل الرئيس ناصر الخليفي وكذلك المدير الرياضي ليوناردو، ويُنتظر أن يتم العمل على تنفيذه في الأسابيع القليلة المقبلة.

من أهم الراحلين عن باريس سان جيرمان في الشتاء؟

صحيفة "ليكيب" كشفت أن الاسم الأول الذي تريد إدارة باريس سان جيرمان التخلص منه هو ماورو إيكاردي.

المهاجم الأرجنتيني لا يملك حظوظًا للمشاركة وهو الخيار الخامس في كتيبة بوتشيتينو بمركز الهجوم، بجانب أزماته الشخصية الأخيرة.

الهدف لليوناردو هو جمع 50 مليون يورو على الأقل من بيع إيكاردي هذا الشتاء، وإن كان الرقم يبدو صعبًا للغاية بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركات.

ما هي بقية الأسماء الراحلة عن باريس سان جيرمان؟

الحارس سيرخيو ريكو ومواطنه رافينيا ألكنتارا سيرحلان أيضًا في الشتاء، فلا توجد فرص لهما تمامًا في المشاركة ولو كبدلاء حتى.

وينضم إليهما اسم عبدو ديالو، الذي وإن ظهر في بعض الأحيان فالآن لا حاجة له بعد تأقلم نونو مينديش وبداية استعاد خوان بيرنات لمستواه مؤخرًا.

هذا إلى جانب الظهير الأيسر كورزوا الذي لا يزال عقده ممتدًا حتى صيف 2024، والثنائي الشاب كولين داجبا وإيدمبي.

كيف يسير موسم باريس سان جيرمان؟

باريس يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي، ومع ذلك فالانتقادات لا تتوقف عن ملاحقة المدرب بوتشيتينو لتواضع المستويات المقدمة قياسًا بالإمكانات المتاحة.

صعد بي آس جي وصيفًا من مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وينتظر ملحمة أمام أحد متصدري المجموعات في الدور ثمن النهائي.

الاستغناء عن السبعة أسماء السابقة بجانب ما سيدره من نفع فني على باريس، فإنه أيضًا سيوفر رواتب كثيرة وسيساعد في ترسيخ قواعد اللعب المالي النظيف بملعب حديقة الأمراء.

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