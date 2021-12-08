مبابي يحطم رقم ميسي التاريخي في دوري الأبطال

نجح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في تحقيق رقم جديد في دوري أبطال أوروبا، ليحطم إنجاز زميله ليونيل ميسي.

مبابي سجل هدفين مساء أمس، الثلاثاء، في المواجهة التي فاز بها فريقه باريس سان جيرمان على كلوب بروج البلجيكي 4/1.

ما هو الرقم الذي حققه مبابي؟

الثنائية التي سجلها الفرنسي جعلته أصغر لاعب يصل إلى الهدف رقم 30 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما أحرز الهدفين وعمره 22 سنة و352 يومًا، بينما وصل ميسي إلى هذا الرقم وعمره 23 سنة و131 يومًا في 2010.

وسجل اللاعب حتى الآن 11 هدفًا وصنع 14 في 22 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات.

رقم آخر للفرنسي

مبابي سجل الهدف الأول بعد 70 ثانية فقط على بداية المباراة، قبل أن يضيف الثاني بعد 6 دقائق و 23 ثانية فقط.

ويكون بذلك في المركز الثاني لصاحب أسرع ثنائية في دوري أبطال أوروبا، خلف رودريجو جناح ريال مدريد الذي سجل ثنائية ضد جلطة سراي في 6 دقائق و13 ثانية في نوفمبر 2019.

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