استغاث للمساعدة.. نيمار يطلب عون صديق لتخطي محنته

يمر البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بواحدة من أسوأ لحظات مسيرته الاحترافية، حيث يواصل المعاناة من الإصابات التي تؤثر عليه ليس فقط جسديًا، لكن من الناحية العاطفية أيضًا.

يحتاج نيمار إلى العودة أقوى مما كان عليه، لكن الانتكاسات المستمرة تواصل التأثير عليه بشكل مستمر.

آخر الإصابات التي تعرض لها نيمار كانت يوم 28 نوفمبر الماضي، كانت إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، ومن المنتظر أن تُبعده عن الملاعب حتى منتصف يناير على أقل تقدير.

ويبدو أن نيمار استغاث طلبًا للمساعدة خلال هذه الفترة المعقدة في مسيرته، في محاولته للتحسن والعودة بشكل أقوى.

كيف طلب نيمار المساعدة؟

في خضم الأزمة التي يعاني منها نيمار من إصابات مستمرة، فقد استعان بشخص يثق فيه بشدة، وهو البرازيلي نيني لاعب باريس سان جيرمان السابق.

وكشف نيني أنه موجود حاليًا في باريس لمحاولة دعم نيمار، ومساعدته لتخطي محنته.

ماذا قال نيني؟

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال لاعب باريس سان جيرمان السابق: "أنا هنا في باريس لمساعدتك، ومن أجل تقديم كل ما تحتاجه، الدعم واللعب معًا وقضاء وقت ممتع، وقبل كل شيء جعلك تضحك قليلًا، حتى تتمكن من التركيز على العودة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "إنه هادئ بالطبع ليس سعيدًا، إنها لحظة صعبة، لكن أحاول مساندته وأن أكون معه، وأخبره أنه يجب أن يكون إيجابيًا".

وتابع: "سيعود في غضون شهر ونصف تقريبًا، وهو يفعل كل ما في وسعه للعودة قريبًا".

ويأمل باريس سان جيرمان ونيمار أن يصبح هناك هدنة من الإصابات، ويريد البرازيلي أن يكون مع بقية زملائه في أقرب وقت ممكن.

كما يأمل نيمار أن يكون في أتم جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا في أواخر فبراير القادم.

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