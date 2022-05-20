مدرب ويلز ينصح بيل بصفقة غريبة بعد مغادرة ريال مدريد!

رغم اعتبارها أحد أكثر الانتقالات البعيدة تمامًا عن الحدوث في كرة القدم، إلا أن روبرت بيدج مدرب ويلز يؤمن أن انتقال جاريث بيل لكارديف سيتي سيكون منطقيًا.

النجم الويلزي يعاني من التجميد مع ريال مدريد، ومن المقرر رحيله عن النادي الإسباني بعد نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتظر صاحب الـ32 سنة خوض بلاده لملحق تصفيات كأس العالم في 5 يونيو القادم، لاتخاذ قراره القادم بشأن خطوته المقبلة.

ومع ارتباطه بالعودة إلى توتنهام والانتقال للدوري الأمريكي، ظهرت أيضًا بعض التكهنات الأخرى حول العودة لمسقط رأسه في كارديف سيتي.

وقال بيدج في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"ستكون علامة فارقة وخطوة منطقية للجميع، ولكنه قرار جاريث وكارديف أيضًا".

Gareth Bale deserves a good send off from Real Madrid fans 🤍 pic.twitter.com/p7soQJowGo — GOAL (@goal) May 19, 2022

وأضاف:"الأمر منطقي للغاية لأنه سيتدرب في مكان يشعر فيه بالألفة والانتماء، ولكن دعونا نرى ما سنفعل في الخامس من يونيو أولًا".

وتابع:"لو تأهلنا إلى كأس العالم وهو يلعب في كارديف، فلن أغير أفكاري أو احترامي لجاريث على الإطلاق، سيكون بالتأكيد جزءًا من تشكيل الفريق لكأس العالم على أي حال، المهم هو استمراره في لعب كرة القدم".

جدير بالذكر أن بيل شارك في 7 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرة واحدة بكل البطولات.

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