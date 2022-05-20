المسلسل مستمر .. مبابي يصدم ريال مدريد ويختار باريس

تطور جديد في الأحداث بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعدما كانت الأمور ممهدة لرحيله عن باريس سان جيرمان وانتقاله إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في 30 يونيو القادم، وسط حالة من الغموض والأنباء المتضاربة حول الخطوة المقبلة له.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن اللاعب سيخرج في حوار صحفي يوم الأحد القادم لحسم مستقبله، لكن يبدو أن الأمور باتت معروفة في الأوساط الفرنسية والإسبانية.

ما هو مصير مبابي؟

خرج العديد من الصحفيين الفرنسيين للتأكيد على أن الاجتماعات التي قام بها ناصر الخليفي رئيس باريس مع مبابي ووالدته جاءت بنتيجة.

وقال الصحفي "صابر ديسفارجس" إن النادي الفرنسي أصبح واثقًا أكثر من أي وقت مضى من التجديد للمهاجم الشاب البالغ من العمر 23 سنة.

Le PSG a repris la situation en main et se veut plus confiant que jamais.

Le vent est en train de tourner, dixit en interne.



L’issue est proche, mais Kylian Mbappé n’a toujours pas fait connaître sa réponse définitive au Real Madrid comme au PSG. https://t.co/XSqMmtOWQo — Saber Desfarges (@SaberDesfa) May 19, 2022

وأشار في نفس الوقت إلى أن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، ولم يخرج بإجابة واضحة وصريحة لريال أو باريس.

وهو ما اتفق عليه الصحفي عبد الله بولما، الذي أكد أن اللاعب قرر البقاء لكنه لم يوقع على أي شيء رسمي حتى الآن.

وبالنسبة لرومان مولينا فقد أكد أن قدرات باريس المالية أقنعت اللاعب بالبقاء ورفض ريال مدريد بعد كل هذه المفاوضات.

وكشف الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، عن تغيير اللاعب لرأيه واقترابه من البقاء مع باريس، رغم التوصل لاتفاق شفهي مع ريال.

ما هو موقف ريال مدريد في حالة بقاء مبابي؟

الوضع يبدو غاية في الصعوبة على النادي الإسباني، الذي كان يطمح في صفقة ضخمة بهذا الحجم لتجديد دماء الفريق.

ومع ضياع صفقة إرلينج هالاند التي اقتنصها مانشستر سيتي، تبدو الأمور غامضة الآن بشأن الدخول في صفقة أخرى لدعم المدرب كارلو أنشيلوتي.

ورغم تواجد بعض الأسماء التي ارتبط بها ريال في الماضي مثل محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي، إلا أن ضربة مبابي سيكون من الصعب التعافي منها في حالة رفضه الانتقال للفريق الإسباني.

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