كلوب: أوريجي أسطورة لليفربول وهذا موقف صلاح من الإصابة!

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن موقف المصري محمد صلاح من المشاركة أمام وولفرهامبتون بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح لإصابة خلال فوز ليفربول على تشيلسي السبت الماضي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لتثار الشكوك حول جاهزيته من أجل اللعب ضد وولفرهامبتون وأمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.

وخرج كلوب في المؤتمر الصحفي للجولة الحاسمة للدوري، للحديث عن صلاح وكذلك الهولندي فيرجيل فان دايك الذي أصيب بنفس المباراة.

وقال الألماني:"جميع اللاعبين بحالة جيدة ولكني لا أعلم ما سنفعله يوم الأحد القادم، صلاح لا يريد المخاطرة بكل تأكيد ولكن الأمور تبدو على ما يرام".

وأضاف:"الحل الأمثل بالنسبة لي هو تواجد فان دايك وصلاح وفابينيو ضد وولفرهامبتون، أو على الأقل جلوسهم على دكة البدلاء، وسنتعامل مع الأمر لو لم يحدث ذلك".

وعن رحيل بعض لاعبيه بعد نهاية الموسم:"لا أريد رحيل أي منهم ولكنها الحياة، لم يطلب مني أي لاعب مغادرة النادي حتى الآن لأنه ليس الوقت المناسب".

The boss has issued a positive injury update ahead of #LIVWOL 👇 — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2022

وتابع:"لا توجد لدي أي فكرة عن من يريد الرحيل، ولكن لو جاء أي لاعب يريد مغادرة النادي سنتحدث لمناقشة العروض المتاحة".

رحيل ديفوك أوريجي:"أتوقع أن يحظى باستقبال خاص من جماهير النادي، لأنه أحد أهم اللاعبين الذين عملت معهم، أؤمن بقدرته على النجاح في المستقبل بخطوته القادمة وأتذكر أهدافه المهمة، بالنسبة لي هو من أساطير ليفربول".

الاحتفال بغض النظر عن نهائي دوري الأبطال وحسم الدوري الإنجليزي:"لدينا العديد من الأسباب للاحتفال مثل كأس الرابطة وكأس الاتحاد، نحن لم نقم بالتجول بحافلة في المدينة منذ عامين، لذلك أنا سعيد بحدوث ذلك هذا العام".

وتطرق كلوب إلى نقطة أخرى، وهي انتظار المساعدة من أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد مدرب أستون فيلا، من خلال إسقاط مانشستر سيتي المنافس المباشر على الدوري.

وقال مدرب الريدز:"لو كان علي خوض مباراة تساعد ماينز أو بوروسيا دورتموند سأفعل ذلك، ولكني لا ألعب ونفس الأمر بالنسبة لجيرارد، ومع ذلك أثق أنه سيتعامل مع الموقف بجدية تامة بدون مكالمتي له".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ89 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ90 نقطة بعد 37 جولة.

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