مدرب فالنسيا: أتالانتا قنبلة أهداف ولا أفهم سبب الإصابات

إشادة كبيرة وحسرة على الإصابات..

نعت ألبيرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا، خصمه المقبل أتالانتا بـ"قنبلة الأهداف" ولكنه عاد ووعد ببذل فريقه لقصارى جهده في سبيل إيقاف مفعول تلك القنبلة.

تصريحات سيلاديس أتت في المؤتمر الصحفي لذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر له مساء الأربعاء في سان سيرو بين الخفافيش وكتيبة جاسبريني.

سيلاديس قال "لقد كان موسمًا رائعًا بالنسبة لأتالانتا فهم يستمتعون بلعب كرة القدم ويلعبون دون عقبات، لقد فقدنا الكرة في الدفاع كثيرًا مؤخرًا، وقد تناقشنا في ذلك حتى لا يتكرر أمامهم.".

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"سنحاول استخدام جميع أسلحتنا الموجودة من أجل نزع فتيل قنبلة الأهداف هذه المُسماه بأتالانتا."

كما أضاف "لم نحقق نتائج جيدة في مبارياتنا خارج الديار مؤخرًا، ولكن الأمر يختلف في دوري أبطال أوروبا، لقد فعلناها أمام تشيلسي وأياكس من قبل، نأمل الاستمرار في هذا الاتجاه.".

"أشكر المشجعين وبفضلهم نحن هنا، إنهم يصنعون الفارق بوجودهم في المدرجات، آمل أن يستمتعوا بمباراة أتالانتا لأننا لم نلعب في دور الـ16 بدوري الأبطال منذ مدة بالفعل."

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في الوقت نفسه، فأعرب سيباديس عن إحباطه جراء الإصابات الكبيرة التي ضربت صفوف الخفافيش في الآونة الأخيرة، وأكد أنه يحاول أن يجد وسيلة لإيقاف تكرارها.

"للأسف لقد اعتدنا على الإصابات. لقد طرحنا على نفسنا كل سؤال ممكن، واستكشفنا كل فرضية واردة، نحن فقط في فبراير ونُعاني من 8 إصابات هذا العام، سألنا أنفسنا لعل الأمر له علاقة بتدريباتنا مثلًا."

وأتم "إنه لأمر مؤسف لأولئك من لم يتمكنوا المشاركة في دور الـ16 في سان سيرو، ولكن على أي حال لدينا فريق رائع تحت تصرفنا وفي الوقت نفسه نجابه أقوى هجوم في السيري آ.".

يذكر أن فالنسيا قد عجز عن الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، حيث هزم على يد خيتافي وغرناطة مع تعادله في الجولة الماضية مع أتلتيكو مدريد ليحتل بذلك المركز السابع في ترتيب الليجا.