جاسبريني: لا أستطيع الانتظار لسماع موسيقى دوري الأبطال

أبرز ما قاله جاسبريني قبل مواجهة أتالانتا وفالنسيا

قال جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا إنه لا يستطيع الانتظار حتى الغد لتبدأ مواجهة فريقه القوية أمام ضيفه فالنسيا.

ويستضيف ملعب سان سيرو ــ معقل أتالانتا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ــ مواجهة بين أبناء مدينة بيرجامو وفالنسيا في ثمن نهائي دوري الأبطال.

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وقبل المواجهة التي يخوضها أتالانتا لأول مرة في تاريخه وفي أولى مشاركاته في المسابقة، قال جاسبريني إنه متحمس للغاية لبدء المرحلة الإقصائية.

وأضاف: "هذا بالفعل نجاح كبير، لم نلعب بهذا الحشد الكبير من قبل في ملعب سان سيرو، لذلك هو أمر رائع بالنسبة لنا، يمكننا أن نلعب تلك المباراة أخيرًا بعدما انتظرناها لفترة طويلة"

وتابع: "سنلعب 180 دقيقة من أجل العبور ولا شيء سيحسم في مباراة الذهاب، غدًا ستكون الجولة الأولى والتي نريد أن ندخلها بشكل جيد، لذلك نحن مركزون ونأمل في الحصول على أفضل نتيجة ممكنة"

وحول كرة القدم الإسبانية قال: "إنها تضم نخبة من الأندية الرائعة، ليست فقط مجرد برشلونة وريال مدريد، ولكنهم يلعبون دوريًا قويًا ولديهم أيضًا منتخب كبير"

وأردف: "نحن ندرك أن فالنسيا يدخل المباراة بدون عدد من أهم لاعبيه، ولكن هذا لا يعني شيئًا، في هذه المباريات اعتادوا أن يقدموا أداء أفضل من المتوقع، واعتادوا تعويض الأسماء الكبيرة الغائبة"

وأكمل: "سنجري بعض التعديلات على الخطة، أنا دائمًا أحب المعارضة في كرة القدم وأؤمن بهذا الأسلوب، علينا إدراك فقط أهمية أول 90 دقيقة وتأثيرها"

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يذكر أن أتالانتا قد حقق صعودًا تاريخيًا للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في مجموعة قوية ضمت مانشستر سيتي ودينامو زغرب وشاختار دونتسيك.