مدرب بورتو: حالة كاسياس الصحية تمنعنا من تكريمه

كاسياس اعتزل العام الماضي

رد مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو على المطالب الجماهيرية لناديه بمنح الحارس الإسباني إيكر كاسياس فرصة بالمشاركة في اللقاءات الأخيرة من الدوري البرتغالي وتكريمه بشكل لائق.

كاسياس تعرض لوعكة صحية على مستوى القلب العام الماضي بالتدريبات أبعدته عن الملاعب ودفعته لاتخاذ قرار نهائي باعتزال اللعبة.

اقرأ أيضاً .. زيدان: هازارد لا يشعر بالراحة وهكذا نستعد لمانشستر سيتي

المزيد من الفرق

وقال كونسيساو للإعلام: "الجماهير التي تطالب كاسياس بالمشاركة لا تعرف شيئاً، إيكر ليس قادراً على اللعب، لا يملك التصريح الطبي لذلك، ولا يملك عقداً مع بورتو".

وأكمل: "الأمر منتهي، يمكننا أن نجعله يحصل على عقد لشهر أو يوم، ولكن ليست تلك المشكلة، الأمر يتعلق بصحته، ولذا الأمر ليس ممكناً على الإطلاق".

واستمر النجم البرتغالي السابق: "الأشخاص لهم الحرية في قول ما يريدون، ولكن تظهر تلك الحملات بسبب سوء المعرفة والفهم".

وختم: "كاسياس كان مهماً للغاية معنا، وإذا كان سيعود إلى ريال مدريد فذلك لأنه في صحة جيدة ومستعد لبداية مشروع جديد هناك".

جماهير بورتو أطلقت حملة على وسائل التواصل تطالب ناديها بمنح إيكر فرصة المشاركة في المباريات المقبلة بعد حسم لقب الدوري ليحصل على فرصة لتوديع الفريق وتكريمه.

ودارت الأنباء حول تولي الحارس السابق منصباً إدارياً في النادي الملكي الفترة المقبلة بعد تراجعه عن خوض انتخابات اتحاد الكرة الإسباني.