كاسياس يفسخ تعاقده مع بورتو ويعود لريال مدريد

النجم الإسباني المخضرم إيكر كاسياس يعود لريال مدريد من جديد بعد فسخ تعاقده مع بورتو البرتغالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم المخضرم إيكر كاسياس الحارس التاريخي لريال مدريد قد قرر العودة للملكي من جديد هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن عودة القائد السابق للفريق لن تكون في صورة لاعب كما كان الوضع قبل سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن كاسياس سيعود كسفير ضمن الفريق الإداري لريال مدريد، حيث سيبدأ مشواره في الإداريات من ناديه السابق.

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وكان كاسياس قد أعلن قبل أشهر ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل أن يظهر فيروس كورونا ويغير الكثير من الحسابات.

وأعلن حامل لقب كأس العالم في 2010 عن انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد الإسباني في منتصف شهر يونيو الماضي.

وفسخ كاسياس تعاقده مع ناديه الحالي بورتو، كما كان من المقرر أن يفعل حال ترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني بحسب ما ذكرت الصحيفة.

جدير بالذكر أن كاسياس كان قد غادر ريال مدريد في عام 2015، وهو الموسم الذي انتهى دون أي بطولات للنادي الملكي.