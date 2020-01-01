زيدان: هازارد لا يشعر بالراحة وهكذا نستعد لمانشستر سيتي

تصريحات المدرب الفرنسي بعد المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني

علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على تعادل فريقه أمام ليجانيس بهدفين لكل فريق، بالجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

ريال تقدم بهدف أحرزه سيرخيو راموس في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، قبل أن يحرز بريان جيل التعادل لأصحاب الأرض.

ماركو أسينسيو أحرز الثاني لريال في الدقيقة 52، ولكن روجر أسالي عادل النتيجة لليجانيس في الدقيقة 78، ولم يكن هذا التعادل كافياً لبقاء فريقه في الليجا، حيث هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

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وقال زيدان بعد المباراة:"ربما أشعر بالغضب عندما لا نلعب بمستوانا المعروف، ولكن الأهم هو عدم الخسارة، الآن حان وقت الراحة، الموسم كان مذهلاً ونحن سعداء بما قدمناه".

وأما عن ظهور لوكا يوفيتش:"العديد من المواهب الشابة تمر بمواسم صعبة في البداية، خاصة مع الإصابات، لكني أثق به، سنرى مستواه الحقيقي الموسم القادم".

مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:"سوف نقاتل حتى نهاية من أجل الوصول للمباراة النهائية، ولكن الآن الأهم الحصول على الراحة الكافية من أجل التفكير واستعادة قوتنا".

غياب خاميس رودريجيز وجاريث بيل عن القائمة:"لا توجد أي مشاكل، غياب كل منهما جاء لأسباب فنية بحتة".

بيل يثير أزمة جديدة قبل رحيله الوشيك عن مدريد

كيف ساهمت تقنية الفيديو في هبوط ليجانيس أمام ريال مدريد؟

مستوى هازارد:"أعتقد أنه لم يشعر بالراحة مؤخراً، أتمنى أن يتعافى بشكل كامل، سنحاول رعايته والاعتناء به مثلما نفعل مع جميع اللاعبين".

ويحتل ريال المركز الأول بجدول الدوري بـ87 نقطة بعد نهاية المسابقة، مقابل 82 لبرشلونة الوصيف، بينما يأتي ليجانيس في المركز الثامن عشر بـ36 نقطة ليهبط مع ريال مايوركا وإسبانيول.