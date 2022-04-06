مدة المباراة 100 دقيقة؟ فيفا يجيب في بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن كل ما يثار حول تعديل حساباته لوقت اللعب ووقت التوقف قبل كأس العالم 2022 في قطر لا أساس له من الصحة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق أن الفيفا يفكر في مد وقت المباريات في المونديال إلى 100 دقيقة عوضًا عن 90.

لكن بحسب ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال حسابه على تويتر فإن هذه الأفكار لم تكن في حسبان الفيفا.

ماذا نشر الفيفا؟

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition. — FIFA Media (@fifamedia) April 6, 2022

وضحت المنظمة على حسابها الرسمي على موقع تويتر: "عقب انتشار بعض التقارير والشائعات اليوم، يود الفيفا أن يوضح أنه لن تكون هناك تغييرات على القواعد المتعلقة بطول مباريات كرة القدم لكأس العالم قطر 2022 أو أي مسابقة أخرى".

مما يوضح أن الفيفا لم يفكر مطلقًا في تغيير موعد المباريات، وأن كل ما نشر في التقارير كانت مقترحات من البعض.

ماذا نشر في الأيام الماضية؟

أشارت تقارير إعلامية واسعة النطاق إلى أن الفيفا قد يقوم بإجراء تغييرات من أجل ضمان مشاهدة الجماهير لمباريات أطول.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "Corriere dello Sport" كان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يفكر في تمديد المباريات لما يصل إلى 100 دقيقة أو أكثر من أجل فرض المزيد من الإجراءات.

وستشمل الإجراءات الجديدة منح الحكام مزيدًا من الصلاحيات لفرض وقت أطول للتوقف.

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