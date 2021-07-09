مدافع يوفنتوس يكشف مصير رونالدو مع السيدة العجوز

البرازيلي دانيلو مدافع نادي يوفنتوس يتحدث عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع الفريق.

يثق البرازيلي دانيلو مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "السيدة العجوز" سيواصل مسيرته مع الفريق خلال الموسم المقبل، كما تطرق إلى الخيارات الهجومية التي يحب أن يراها في "البيانكونيري".

وأثار رونالدو الشكوك حول مستقبله مع نادي يوفنتوس، حيث يدخل اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات الموسم الأخير في عقده مع "البيانكونيري".

وتم طرح العديد من الوجهات التي قد يرحل إليها رونالدو في حالة فضل الانفصال عن يوفنتوس، من بينها الولايات المتحدة وإنجلترا، لكن دانيلو يعتقد أن اللاعب صاحب الستة وثلاثين عامًا سيواصل مسيرته في الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل.

ماذا قال دانيلو عن مستقبل رونالدو؟

وقال دانيلو في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن التكهنات المحيطة بمستقبل رونالدو: "وجوده في الفريق مهم بالنسبة لنا لأنه يسجل العديد من الأهداف، وإلى جانب ذلك فإنه صديق عزيز، نعرف بعضنا البعض منذ فترتنا في ريال مدريد".

وأضاف: "سيظل معنا في الموسم المقبل".

هل سيوقع يوفنتوس مع مهاجم جديد؟

لا يزال رونالدو مرتبطًا بعقد مع يوفنتوس حاليًا، كما تمكن النادي الإيطالي من الحصول على توقيع الإسباني ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة.

كما أن يوفنتوس لا يزال يمتلك الأرجنتيني باولو ديبالا، على الرغم من أنه لم يوقع عقدًا جديدًا بعد، مما يعني أن ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق يمتلك الكثير من الخيارات الهجومية.

وتشير تقارير إلى إمكانية أن يستهدف يوفنتوس التعاقد مع مهاجم برازيلي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويود دانيلو أن يرى مواطنه جابرييل جيسوس ينضم إليه في يوفنتوس، حيث يثبت مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن لديه ما يلزم للمنافسة على أعلى مستوى.

وقال دانيلو عن صلته باللاعب صاحب الأربعة وعشرين عامًا: "بالطبع جابرييل لاعب جيد، وذكي للغاية".

واختتم مدافع يوفنتوس حديثه قائلًا: "يمكن أن يتطور أكثر في إيطاليا لأن الدفاع يغلق المساحات بشكل جيد، والتسجيل أصعب في الدوري الإيطالي، وإذا كان الأمر بيدي كنت سأجلبه إلى يوفنتوس".

اقرأ أيضًا