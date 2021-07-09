يريدون ميسي بطلًا للكوبا .. نيمار يهاجم جماهير البرازيل

حالة من الجدل قبل نهائي كوبا أمريكا

دخل المهاجم البرازيلي نيمار، في صراع عنيف مع جماهير بلاده، بسبب بعض الكلمات التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

البرازيل تستعد لخوض نهائي كوبا أمريكا يوم الأحد 11 يوليو الجاري، أمام الأرجنتين، ليعود نيمار لمواجهة زميله السابق ليونيل ميسي.

ماذا قال نيمار قبل هذا اللقاء؟

مهاجم باريس سان جيرمان قال:"أنا برازيلي بكل فخر وأحب بلادي، كان حلمي دائمًا أن أكون في المنتخب البرازيلي وأستمع إلى الجماهير وهي تغني لفريقها".

وأضاف:"لم أهاجم يومًا ما منتخب بلادي عندما يلعب من أجل شيء ما، مهما كانت الرياضة أو حتى لو مسابقة عرض أزياء أو أوسكار".

وتابع:"إذا كانت البرازيل موجودة فأنا منها، أحترم أي برازيلي يختلف معي، لكن حديثي موجه للمعارضين الذين يقفون ضد الفريق".

لماذا يشعر نيمار بالغضب؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن سبب غضب نيمار، هو قيام بعض الجماهير البرازيلية بمساندة الأرجنتين قبل نهائي الكوبا.

ويأتي ذلك بسبب انتشار العديد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تمني قيام ميسي بحمل لقب البطولة.

السبب الرئيسي لهذه الحالة، هو الاحتقان الذي صاحب إقامة البطولة في البرازيل، والأوضاع السياسية المحتدمة وانتشار فيروس كورونا بالبلاد.

العديد من الجماهير لم تتعاطف مع منشور نيمار، لأنهم لا يرون هذه المبادرة هي أفضل طريقه لتوحيد الجمهور قبل هذا اللقاء، بل قال البعض إنهم لا يريدون رؤيتهم بطلًا لهم.

ماذا قدم نيمار في الكوبا؟

صاحب الـ29 سنة شارك في 6 مباريات للبرازيل في البطولة، أمام فنزويلا، بيرو، كولومبيا، الإكوادور، تشيلي وبيرو مرة أخرى في نصف النهائي.

نيمار نجح في تسجيل هدفين على مدار المسابقة، وقام بصناعة 3 أهداف لصالح فريقه قبل مواجهة الأرجنتين.

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