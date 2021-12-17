مخططات تشافي تهدد استمرار ديباي مع برشلونة

أفادت تقارير بالإعلام الإسباني بأن برشلونة قد يتخلص من لاعبه ممفيس ديباي الصيف المقبل.

وانضم الهولندي فقط الصيف الماضي إلى البلوجرانا قادماً من ليون مجاناً عقب انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

ماذا قالت التقارير عن مستقبل ممفيس؟

صحيفة "آس" أوضحت أن رغم أرقام المهاجم الطيبة، ولكن أسلوب لعبه قد يجعله مرشحاً للمغادرة الصيف المقبل.

ولا يتماشى أسلوب لعب ديباي مع متطلبات تشافي، مدرب برشلونة الجديد، لمركز رأس الحربة، وهو ما وضح في المباريات الأخيرة بحسب التقرير، إذ يفضل المدير الفني رقم "9" صريح لقيادة الخط الأمامي.

هل حُسم مصير ممفيس بصفة نهائية مع برشلونة؟

الصحيفة ذكرت أن غياب اللاعب للإصابة حتى نهاية الموسم يأتي في توقيت صعب عليه وعلى الفريق بسبب غياب الحلول الأخرى مع اعتزال سيرخيو أجويرو وإصابة أنسو فاتي وخروج لوك دي يونج من الحسابات.

وأضاف التقرير أن مع عودته بعد شهر أو أكتر قد يجد نفسه خارج الحسابات في حال ضم برشلونة فيران توريس أو إدينسون كافاني لدعم الخط الأمامي.

الصحيفة قالت إن عملية بيع اللاعب قد تتم لتوفير سيولة مادية الصيف المقبل، ولكن هناك احتمالية أيضاً لاستمراره في ظل المستوى الطيب الذي قدمه وتسجيله ثمانية أهداف بالليجا حتى الآن.

ويمتد عقد الهولندي مع برشلونة حتى يونيو 2023، وحالياً هو غائب بسبب إصابة عضلية في الساق اليسرى.

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