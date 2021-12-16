برشلونة يتفاوض على ضم جناح يوفنتوس بالمجان

يحاول جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، استغلال رحلته إلى مدينة تورينو الإيطالية بأفضل صورة ممكنة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

لابورتا تواجد في إيطاليا لحضور حفل "Golden Boy" وقضى بعض الوقت هناك لعقد اجتماعات بخصوص تدعيم الفريق.

برشلونة يعاني في العديد من المراكز في الوسط والدفاع والهجوم، لذلك عقد لابورتا بصحبة ماتيو أليماني مدير كرة القدم بالنادي عدة اجتماعات مع وكلاء لاعبين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أنه بخلاف جلوس لابورتا مع مينو رايولا وكيل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، إلا أنه اجتمع بشكل قصير مع فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال فيديريكو بيرنارديسكي جناح يوفنتوس.

ويراقب النادي الكتالوني وضع صاحب الـ27 سنة عن قرب، تمهيدًا لضمه بالمجان بعد نهاية عقده مع النادي الإيطالي في 30 يونيو القادم.

واتفق لابورتا وأليماني وباستوريلو على التحدث بمزيد من التعمق عن إمكانية ضم الجناح الإيطالي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الصفقة ستكون مجانية في حالة حدوثها، ولكن برشلونة سيدفع لبيرنارديسكي مكافأة انتقال وعمولة لوكيله وبعض التفاصيل الأخرى، في حالة استقرار اللاعب على عدم تجديد عقده مع يوفنتوس والرحيل إلى الدوري الإسباني.

يسجل أن الجناح الإيطالي شارك في 17 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، لم ينجح في التسجيل بأي مناسبة وصنع 4 أهداف.

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