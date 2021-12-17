مفاجأة .. برشلونة يعرض دي يونج للبيع!

أفادت تقارير بالصحافة الإسبانية بأن برشلونة أصبح لا يمانع بيع نجمه فرينكي دي يونج الفترة المقبلة.

اللاعب الهولندي انضم لصفوف البلوجرانا في 2019 مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليوناً إضافية كحوافز متغيرة.

ماذا قالت التقارير عن وضعية دي يونج في برشلونة؟

وقالت صحيفة "ماركا" إن برشلونة أخرج الهولندي من قائمة اللاعبين الذين لا يمكن التفريط بهم لعدة أسباب.

وبحسب التقرير، أحد أهم الأسباب هو أن نجم أياكس السابق حتى الآن لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه لصفوف الفريق الكتالوني.

وأضاف التقرير أن رغم عدم تألق متوسط الميدان مع برشلونة، ولكنه يحظى بمتابعة من عديد الفرق، ولذا يمكن أن يحقق بيعه مكسباً مادياً كبيراً للفريق الذي يعاني اقتصادياً.

نقطة أخرى بحسب "ماركا" تشجع برشلونة على بيع لاعبه هي صعود جافي وعدة اسماء شابة هذا الموسم قادرة على شغل منصبه بوسط الميدان.

ما هي قيمة دي يونج الحالية وما هو راتب اللاعب؟

وذكر التقرير أن دي يونج يتقاضى قرابة 30 مليون يورو في الموسم بإضافة المكافآت على راتبه السنوي، ما يمثل عبئاً ثقيلاً على الفريق.

وأتبعت الصحيفة أن برشلونة سيبيع الهولندي في حال وصول عروض ضخمة، خصوصاً أن قيمته الحالية تقدر في حدود 85 مليون يورو، وسبق وأبدى بايرن ميونخ ومانشستر سيتي اهتماماً به بحسب الصحف.

يذكر أن والد اللاعب خرج مؤخراً بتصريحات قال فيها إن وصول عروضاً لفرينكي قد تساعد برشلونة، ولكن يرى أن من الصعب حدوث الأمر بالوقت الراهن، وإن أوضح أن خمسة أندية من كبار أوروبا أبدوا اهتماماً بالفعل بضم نجله.

اقرأ أيضاً

برشلونة الرابح الوحيد .. لايبزيج يبحث التخلص من موريبا

برشلونة يتفاوض على ضم جناح يوفنتوس مجاناً

برشلونة يستغل محادثات هالاند لمفاوضة مزراوي