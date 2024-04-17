متحديًا من اتهموه بـ"الإرهابي" .. روديجر "المسلم" يغيظ خصومه باحتفاليته بعد الإطاحة بمانشستر سيتي

الألماني له احتفاليته الخاصة التي تتناسب مع ديانته الإسلامية، ضاربًا بعرض الحائط الهجوم عليه..

رغم الحملة الشرسة التي تعرض لها الألماني أنطونيو روديجر؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة الماضية إبان شهر رمضان المبارك إلا أن تلك الحملة لم تؤثر عليه خلال احتفالاته بصعود فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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المرينجي أطاح الليلة بمانشستر سيتي الإنجليزي من البطولة القارية، بعد الفوز عليه في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1، فيما انتهى الذهاب بالتعادل 3-3.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الألماني بعدما قدم مباراة دفاعية كبيرة أمام طوفان كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، تقدم هو لتسديد الركلة الأخيرة، منفذًا إياها ببراعة في الشباك.

فرحته بالطبع كانت مختلفة، كونه صاحب الضربة الأخيرة، فاختار الفرحة بطريقة تناسب ديانته الإسلامية، إذ رفع إصبع السبابة مرددًا: الله أكبر" في قلب ملعب الاتحاد.

هذه الاحتفالية من شأنها أن تجر هجومًا حادًا على روديجر، فقد نشر صورة مشابهة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، رافعًا إصبع السبابة أيضًا على سجادة الصلاة، عرضته لهجوم من الصحفي الألماني في صحيفة "بيلد" جوليان رايشيلت وصل لمقاضاته، بداعي أنه يدين بأفكار إرهابية، تنتمي للتنظيم الداعشي.

ووقتها أصدر نجم ريال مدريد بيانًا مدافعًا عن نفسه وعن الإسلام، مؤكدًا أن إشارته تعني التوحيد والإيمان بإله واحد هو الله.

يذكر أن ريال مدريد من المنتظر أن يلاقي في نصف النهائي بايرن ميونخ الألماني، الذي أطاح بآرسنال الإنجليزي الليلة بالفوز عليه بهدف نظيف بعد التعادل ذهابًا 2:2.