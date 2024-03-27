"لن أسمح بالتحقير مني كمسلم" .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب

"أمارس شعائر ديني بدون تطرف"

حرص أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، على توضيح موقفه بعد الهجوم الذي تعرض له من صحفي ألماني، بسبب نشره صورة نشرها عبر حساباته المختلفة.

وكان روديجر، قد تعرض لاتهام مشين من قبل جوليان رايشيلت، محرر بصحيفة بيلد، الذي كتب على حسابه بشبكة "إكس"، إن ما يفعله روديجر في الصورة علامة مميزة لتنظيم إرهابي.

وقال روديجر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إن الإيماءة التي استخدمتها تسمى إصبع التوحيد، وفي الإسلام، تعتبر هذه الإيماءة رمزًا لوحدة الله، وهي منتشرة على نطاق واسع بين المسلمين في جميع أنحاء العالم".

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وأضاف: "أنا مسلم متدين، أمارس شعائر ديني، لكنني أبعد نفسي بحزم عن أي نوع من التطرف واتهامات الإسلام السياسي، العنف والإرهاب غير مقبولين على الإطلاق، أنا أدافع عن السلام والتسامح".

وتابع مدافع ريال مدريد: "ينتمي العديد من أفراد عائلتي إلى ديانات مختلفة، ومع ذلك، فإننا نحترم بعضنا البعض ونحتفل بالأعياد الدينية معًا، الاحترام والتسامح من المبادئ الأساسية التي نمثلها جميعًا في عائلتنا".

وواصل النجم الألماني: "ومع ذلك، فإنني أدرك أيضًا أنه بسبب عدم الاهتمام الكافي، فقد منحت أطراف الفرصة لإساءة تفسير منشوري عمدًا من أجل بث الفرقة والاستقطاب، لهذا السبب قررت الإدلاء ببيان واضح، وفي الوقت نفسه، لن أسمح لنفسي بالإهانة والتحقير كمسلم، لهذا السبب قررت تقديم تقرير".

وختم روديجر: "الأمر يتعلق بالدعاية والانقسام، سأدافع دائمًا عن نفسي بحزم ضد هذا الهجوم، آمل أن يساعد هذا التوضيح في إزالة سوء الفهم وتسليط الضوء على الحقيقة، كما أود أن أشكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي دعمني طوال الوقت في هذا الأمر".