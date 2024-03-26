"أنت داعشي!".. تهنئة روديجر بشهر رمضان تتحول إلى شكوى جنائية

مدافع ريال مدريد في مرمى نيران الكراهية..

قدم كل من أنطونيو روديجر والاتحاد الألماني لكرة القدم، شكوى جنائية في القضاء الألماني تجاه الصحفي جوليان رايشيلت، لربطه صورة لاعب ريال مدريد التي احتفى فيها بقدوم شهر رمضان، بما اعتبره "شعارًا لتنظيم داعش".

مدافع ريال مدريد ذيل المنشور الذي تضمن الصورة بعبارة: "تقبل الله صيامنا وقيامنا" فيما يؤكد بوضوح أن الأمر لا علاقة له إلا بشهر رمضان.

روديجر طرح شكواه لدى مكتب المدعي العام في برلين، مؤكدًا أن رايشيلت تبنى "إهانة تحريضية وافتراء وفتنة" في كلماته التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان رايشيلت قد كتب عبر حسابه على "إكس" ناشرًا صورة روديجر وهو يرفع إصبعه فيما يراه طريقة تنظيم داعشك "لكل من لا يريد أن يعتبر تحية أنطونيو روديجر أمرًا إسلامويًا، المكتب الاتحادي لحماية الدستور يطلق على هذه الحركة اسم (إصبع داعش) ويرى في السبابة علامة واضحة على الإسلاموية".

وفقًا لرايشيلت، فإن إشارة إصبع داعش "اعتمدها الإرهابيون على مدى العقدين الماضيين. لقد أصبحت بلا شك رمزًا لداعش والقتلة الإسلاميين في جميع أنحاء العالم، للأشخاص الذين قتلوا أيضًا في برلين وجلبوا الكوارث والمعاناة التي لا تقاس على العالم".

وبعد طرح الشكوى الجنائية المذكورة، أكد رايشيلت أن "أحدًا لن يمنعه من قول ذلك، والتشبث بأن الحركة التي قام بها روديجر لا ينبعي أن تنتمي لألمانيا".

أتى هذا ردًا على تبني الاتحاد الالماني لكرة القدم موقف روديجر، ووصفه ما قام به الصحفي الألماني بأنه "خطاب كراهية".