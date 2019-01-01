تعرف على مباريات مصر في التوقف الدولي لشهر أكتوبر

كل ما تريد معرفته عن مباريات المنتخب المصري في التوقف الدولي الثاني لهذا الموسم في بداية حقبة جديدة تماماً مع المدير الفني الجديد حسام البدري

أبانوب صفوت

من المقرر أن يبدأ المنتخب المصري حقبة جديدة تماماً مع حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة، والذي تم تعيينه رسمياً منذ أقل من شهر، على أمل أن يعيد أمجاد أفضل منتخب في القارة السمراء مرة أخرى.

يأتي ذلك بعد إقالة المكسيكي آجيري الذي كان قد تمت إقالته بسبب سوء النتائج وإخفاقه في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر بعد أن خرج من دور الـ16 بشكل مفاجئ أمام جنوب إفريقيا في مفاجأة غير متوقعة لدى الكثيرين.

بعيداً عن النتائج، لم يكن أداء الفراعنة مقنعاً بالمرة في المباريات الرسمية للبطولة، وجانبه التوفيق كثيراً في دورالمجموعات لذا لم يتردد الاتحاد المصري في الإطاحة بأجيري، وقام باختيار البدري سعياً لتكرار نجاحات المعلم حسن شحاتة.

سيخوض البدري تجربته الرسمية الأولى مع منتخب مصر في التوقف الدولي الحالي بشهر أكتوبر، وفي غياب النجم الأبرز محمد صلاح، فما هي اللقاءات المنتظرة؟ وما هي القائمة المستدعاة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

مواعيد مباريات المنتخب المصري في أكتوبر 2019

من المنتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراة واحدة فقط في التوقف الدولي، ستكون أمام نظيره البوتسواني في اختبار سهل للمدرب الجديد حسام البدري، الذي سيحاول استغلال الفرصة لتجربة العناصر الجديدة في غياب مهاجم ليفربول محمد صلاح بعد استبعاده من القائمة.

ستقام المباراة يوم الإثنين المقبل 14 أكتوبر، وذلك في تمام السابعة مساءً على أن يصل المنتخب البوتسواني قبلها بعدة أيام لإقامة معسكر مغلق قبل مواجهة الفراعنة.

مواعيد مباريات مصر في أكتوبر:

المباراة الموعد الملعب مصر - بوتسوانا الإثنين 14 أكتوبر 2019،

15 صفر 1440،

19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد القاهرة

قائمة المنتخب المصري المستدعاة لمباريات أكتوبر 2019: شهدت القائمة الأولى للمنتخب المصري المستدعاة من قبل المدرب الجديد حسام البدري الاستعانة ببعض الوجوه الجديدة مثل محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وكذلك محمد عواد الذي لم يتم استدعائه من قبل وهو في أفضل فتراته مع الإسماعيلي، بالإضافة إلى كل من محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، وحمدي فتحي الذي يقدم مستويات رائعة مع الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحة. وجاءت القائمة بالكامل والتي ضمت 23 لاعباً على النحو الآتي: