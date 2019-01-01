لماذا أُستبعد صلاح من المنتخب المصري؟ وهل لأزمة جوائز الأفضل يد في ذلك؟

قرر حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح نجم الفراعنة مهاجم ليفربول الإنجليزي من التوقف الدولي المقبل، فما السبب وراء ذلك؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 19 سبتمبر الماضي عن تعيين حسام البدري مدرباً جديداً للمنتخب المصري خلفاً للمكسيكي المُقال خافيير آجيري، بعد أن استمر الفراعنة بدون مدرب منذ نهاية كأس الأمم الأفريقية في الصيف الماضي، على أمل استعادة ذكريات التألق مع المعلم حسن شحاتة مرة أخرى.

تعتبر قضية تعامل حسام البدري مع محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي إحدى القضايا الشائكة في الوقت الراهن، بعد أزمته الأخيرة مع مسئولي الاتحاد عقب اكتشافه لعدم تصويتهم له في جوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم، قبل أن يقرر استبعاده من التوقف الدولي المقبل والثاني لهذا الموسم.

ما هي القائمة المستدعاة بالكامل في التوقف الدولي المقبل؟ وما السبب وراء عدم استدعاء صلاح في التوقيت الحالي؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

ما هي المباراة المقبلة للمنتخب المصري في التوقف الدولي القادم؟

من المقرر أن يلعب المنتخب المصري مباراة واحدة فقط في التوقف الدولي المقبل والثاني لهذا الموسم والذي سيبدأ في الاسبوع المقبل، في مواجهة ستكون هي الأولى رسمياً لحسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة والذي تم تعيينه خلفاً للمكسيكي آجيري الذي أخفق في كأس الأمم الأفريقية مع مصر وخرج من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

سيواجه المنتخب المصري نظيره بوتسوانا يوم 14 من شهر أكتوبر الحالي، ومن المقرر أن تقام المباراة في القاهرة حسبما أعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم يوم 27 من شهر سبتمبر الماضي، مبدياً سعادته بالتوصل لإتفاق من أجل ملاقاة -عملاق أفريقيا- على حد تعبيرهم حسبما جاء في البيان الرسمي.

سيسافر منتخب بوتسوانا إلى القاهرة يوم 7 أكتوبر المقبل على أن يشارك في معسكر قصير قبل انطلاق المباراة يوم 14، ومن المقرر أن تُقام على ستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما السبب وراء استبعاد صلاح من التوقف الدولي المقبل؟

فاجئ حسام البدري الجمهور المصري بإعلانه عن استبعاد محمد صلاح نجم الفريق من مواجهة بوتسوانا في التوقف الدولي المقبل، خاصةً وأن اللاعب غاب إحبارياً عن فترة التوقف الأولى هذا الموسم بسبب عدم وجود مباريات ودية لعدم التعاقد مع مدير فني جديد آنذاك. كشف البدري عن أسباب ذلك في تصريحات تلفزيونية منذ أيام قليلة حيث أكد بأنه تواصل مع اللاعب وتأكد من حاجته للراحة بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الضامة، وذلك بسبب كثرة مشاركاته في الفترة الأخيرة دون الحصول على استراحة مناسبة، مما يجعله عرضة للتعرض للإصابات. أشار البدري بأن صلاح يتلقى العلاج من الجهاز الطبي لليفربول بشكل مستمر بعد المباريات، لذا يفضل إراحته مجدداً على أن يقوم باستدعاءه مجدداً ولكن في فترة التوقف الثالثة هذا الموسم والمقرر لها في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيبدأ المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة وسيلاقي كلا من منتخبي جزر القمر وكينيا في تلك الفترة، اقرأ أيضاً.. جوائز الفيفا الأفضل: هل صوت الاتحاد المصري لمحمد صلاح؟

هل لأزمة جوائز الفيفا علاقة باستبعاد صلاح من التوقف الدولي المقبل ؟

أعاد استبعاد البدري لمحمد صلاح عن ودية بوتسوانا إلى الأذهان الأزمة التي نشبت بين اللاعب واتحاد الكرة، بعد أن اكتشف نجم ليفربول الإنجليزي أن مسئولي الجبلاية لم يصوتوا له في جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، مما أثار غضبه بشكل كبير لدرجة أنه حذف جملة "لاعب منتخب مصر" من حسابه الشخصي على تويتر.

يرجع أن يكون عدم استدعاء صلاح للمباراة المقبلة للمنتخب له علاقة بالمشاكل الكثيرة التي اشتعلت بين وبين مسئولي الاتحاد مؤخراً، في محاولة من البدري للسيطرة على الأمر بشكل أكبر واحتواءه بقدر الإمكان من أجل أن يكون اللاعب جاهزاً للمساهمة في مباريات أهم مثل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ما يجعل هذا التخمين مقنعاً بعض الشئ هو مشاركة صلاح في كل مباريات ليفربول منذ بداية الموسم، وتأكيد يورجن كلوب عدم حاجته للراحة، خاصةً بعد أن تألق في المباراة الأخيرة للريدز أمام سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا، عندما قاد ناديه للفوز الأول في البطولة الأوروبية هذا الموسم وبصعوبة بنتيجة 4/3.

كيف سيلعب المنتخب المصري المباريات المقبلة بدون صلاح؟

من المتوقع بطبيعة الحال أن يحاول حسام البدري استغلال فرصة استبعاد صلاح من التوقف الدولي المقبل، مع سهولة المواجهة ضد منتخب مثل بوتسوانا سيكون من السهل عليه أن يمنح ثقته للاعبين آخرين من أجل تجربتهم في مركز الجناح الأيمن وكذلك للاعتماد على عناصر أخرى في مركز المهاجم الصريح.

يتصدر حسين الشحات قائمة الأسماء المرشحة لتعويض صلاح في المباراة المقبلة، خاصةً وأن لاعب العين الإماراتي سابقاً بدأ الموسم بصورة جيدة للغاية تحت قيادة السويسري فايلر المدير الفني الجديد لنادي القرن، وإن لم تُسنح له الفرصة لتدريبه مع ناديه السابق فهي مواتيه له الآن للعمل معه مع منتخب مصر.

يثق البدري كثيراً في رمضان صبحي والذي كان مستبعداً من المنتخب في الفترة الماضية خاصةً وأنه على غرار الشحات بدا أن مستواه في تطور واضح مع فايلر، بالإضافة إلى تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا ويمكنه اللعب في كل المراكز الهجومية تقريباً مما يجعله مرشحاً لملء الفراغ الذي سيتركه صلاح.