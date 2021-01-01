جدول مباريات اليوم السبت 2 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 2 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الأول من عام 2021 ينطلق بصورة أكثر من رائعة لعشاق كرة القدم، مع العديد من المباريات على مختلف الأصعدة سواءً العربية أو الأوروبية التي لا تخلو من الإثارة والندية.

البداية ستكون من الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته السابعة عشر، عندما يلتقي توتنهام مع ليدز يونايتد، ثم يلتقي كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، على أن يُختتم اليوم بمباراة قوية بين آرسنال ووست بروميتش.

وعلى صعيد الدوري الإسباني ، تنطلق الجولة السابعة عشر ولعل أبرز وأهم مبارياتها هي ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، والتي تشكل أهمية قصوى لاستعادة الملكي توازنه بعد تعادله المفاجئ بالجولة الماضية.

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الدوري الألماني يعود بعد توقف أسبوع للراحة، ويلتقي لايبزيج أحد فرسان القمة مع مفاجأة الموسم، شتوتجارت، كما يلعب شالكه في أول مباريات المدرب كريستيان جروس مع هيرتا برلين.

أما عربيًا، فسيكون عشاق الدوري المصري على موعد مع مباراة هامة وقوية ستجمع بين الزمالك وإنبي في الجولة الخامسة، كما يلعب سموحة مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندري.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، تختتم الجولة الحادية عشر بمبارتين، الأولى بين الرائد والقادسية، والثانية في غاية الأهمية والقوة بين الأهلي والتعاون.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 2 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 2 يناير "2-1-2021":

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - القادسية 15:25 السعودية، 14:25 مصر KSA Sports 1 HD الأهلي - التعاون 18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - ليدز يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 كريستال بالاس - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 برايتون - وولفرهامبتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 وست بروميتش - آرسنال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - ليفانتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - إشبيلية 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - باير ليفركوزن 16:30 مصر، 17:00 السعودية لا يوجد هيرتا برلين - شالكه 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - لايبزيج 21:30 مصر، 22:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري الممتاز - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - سيراميكا 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD طلائع الجيش - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD 2 إنبي - الزمالك 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

دوري نجوم قطر - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الخريطيات 16:15 قطر والسعودية، 15:15 مصر beIN Sports HD

الدوري والكأس 1 الوكرة - الأهلي 18:45 قطر والسعودية، 17:45 مصر beIN Sports HD

الدوري والكأس 1 الريان - السيلية 18:45 قطر والسعودية، 17:45 مصر beIN Sports HD

الدوري والكأس 2

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