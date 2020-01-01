جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة
يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.
فاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب، وحصل على المركز الثاني 5 مراتٍ طوال تاريخه.
كان الموسم السابق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان استثنائي، حيث توقف في الأشهر الأولى من 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد حوالي 4 أشهر عاد من جديد، لكن عادت المباريات بدون جمهور وبإجراءات احترازية كبيرة من المتوقع أن تستمر على الأقل مع بداية الموسم الجديد.
ضم الأهلي عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات، على رأسهم ليوبومير فيسا من بنفيكا، إدريس فتوحي من الحزم، وأليكساندرو ميتريتسا من نادي نيويورك سيتي الأمريكي.
أما عن الراحلين عن النادي الأهلي في الميركاتو، فعلى رأسهم عبد الفتاح عسيري الذي غادر للنصر، وسوزا الذي رحل إلى بشكتاش، ودجانيني الذي فسخ عقده مع الفريق وتسبب في أزمة قبل نهاية الموسم.
جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي وترتيبه في الدوري السعودي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟
تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الأهلي والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020
سيكون موعد مباراة الأهلي الأولى في الدوري السعودي هو الأحد 18 أكتوبر 2020 ضد نادي الباطن خارج أرضه، وموعد الديربي ضد الاتحاد هو السبت 31 أكتوبر 2020.
جدول مباريات #الأهلي في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2020 ⚽💚 pic.twitter.com/HmkbRxFwmb— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 3, 2020
سيستضيف الراقي النصري في الكلاسيكو الأول يوم الجمعة 11 ديسمبر، كما سيواجه الهلال في 15 يناير 2020.
|الجولة
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|1
|
الباطن - الأهلي
|
الأحد 18 أكتوبر 2020،
1 ربيع الأول 1442،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|
ملعب نادي الباطن
|
2
|
الأهلي - الوحدة
|
الخميس 22 أكتوبر 2020،
5 ربيع الأول 1442،
19:55 السعودية، 18:55 مصر
|
مدينة الملك عبد الله الرياضية
|3
|الاتحاد - الأهلي
|السبت 31 أكتوبر 2020،
14 ربيع الأول 1442،
19:50 السعودية، 18:50 مصر
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|4
|العين - الأهلي
|السبت 7 نوفمبر 2020،
21 ربيع الأول 1442،
15:35 السعودية، 16:35 مصر
|مدينة الملك سعود الرياضية
|5
|الأهلي - الشباب
|السبت 21 نوفمبر 2020،
6 ربيع الآخر 1442،
18:15 السعودية، 17:15 مصر
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|6
|الأهلي - الفيصلي
|السبت 28 نوفمبر 2020،
13 ربيع الآخر 1442،
19:40 السعودية، 18:40 مصر
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|7
|ضمك - الأهلي
|3 - 5 ديسمبر 2020،
18 - 20 ربيع الآخر 1442
|مدينة الأمير سلطان الرياضية
|8
|النصر - الأهلي
|9 - 11 ديسمبر 2020،
24 - 26 ربيع الآخر 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|9
|الأهلي - الفتح
|18 - 20 ديسمبر 2020،
3 - 5 جمادى الأولى 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|10
|الرائد - الأهلي
|24 - 26 ديسمبر 2020،
9 - 11 جمادى الأولى 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة
|11
|الأهلي - التعاون
|31 ديسمبر 2020 - 2 يناير 2021،
16 - 18 جمادى الأولى 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|12
|القادسية - الأهلي
|7 - 9 يناير 2021،
23 - 25 جمادى الأولى 1442
|مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
|13
|الأهلي - الهلال
|14 - 15 يناير 2021،
1 - 2 جمادى الآخرة 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|14
|الأهلي - أبها
|18 - 19 يناير 2021،
5 - 6 جمادى الآخرة 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|15
|الاتفاق - الأهلي
|23 - 24 يناير 2021،
10 - 11 جمادى الآخرة 1442
|ستاد الأمير محمد بن فهد
ترتيب الأهلي في الدوري السعودي 2020-21
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|أبها
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|العين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الباطن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الرائد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الوحدة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ضمك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0