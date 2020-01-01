جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمبارات؟ وترتيب الدوري السعودي..

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العقد السعودي.

فاز الهلال بالدوري الموسم الماضي وهو اللقب السادس عشر له في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، أما النصر فجاء وصيفًا وضمن التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولحق بهما الأهلي للآسيوية بعد حسم المركز الثالث لصالحه.

هبط من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي الفيحاء والحزم والعدالة بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، فيما عاد الباطن والقادسية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ولحق بهما العين.

المزيد من الفرق

يتأهل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريقين إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرةً، ويلحث بهما صاحب المركز الثالث لكنه يبدأ من الملحق، فيما تهبط آخر 3 فرق في جدول الترتيب مع نهاية الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2020-2021، القنوات الناقلة والترتيب...

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

المحتوى

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث المباشر المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

ترتيب الدوري السعودي

#عاجل | جدول الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين (2020-2021).. pic.twitter.com/OA66WZPVaR — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) September 29, 2020

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأهلي 2 2 0 0 2 0 +2 6 2 الرائد 2 1 1 0 5 4 +1 4 3 الفيصلي 2 1 1 0 3 2 +1 4 4 الشباب 2 1 1 0 3 2 +1 4 5 الهلال 2 1 1 0 2 1 +1 4 6 التعاون 2 1 1 0 2 1 +1 4 7 الاتفاق 1 1 0 0 2 1 +1 3 8 الفتح 1 1 0 0 2 1 +1 3 9 القادسية 2 1 0 1 3 3 0 3 10 الوحدة 2 1 0 1 2 2 0 3 11 أبها 2 0 1 1 1 2 -1 1 12 الاتحاد 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 العين 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 ضمك 2 0 0 2 3 5 -2 0 15 النصر 2 0 0 2 1 3 -2 0 16 الباطن 2 0 0 2 1 3 -2 0

العودة للأعلى

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد الملعب الباطن - الرائد الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

17:50 السعودية، 16:50 مصر ملعب نادي الباطن القادسية - التعاون الخميس 29 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية العين - الفتح الجمعة 30 أكتوبر 2020،

13 ربيع الأول 1442،

15:40 السعودية، 14:40 مصر مدينة الملك سعود الرياضية الوحدة - الفيصلي الجمعة 30 أكتوبر 2020،

13 ربيع الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الهلال - ضمك السبت 31 أكتوبر 2020،

14 ربيع الأول 1442،

17:50 السعودية، 16:50 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد أبها - الاتفاق السبت 31 أكتوبر 2020،

14 ربيع الأول 1442،

18:15 السعودية، 17:15 مصر مدينة الأمير سلطان الرياضية الاتحاد - الأهلي السبت 31 أكتوبر 2020،

14 ربيع الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر الجوهرة المشعة الشباب - النصر الأحد 1 نوفمبر 2020،

15 ربيع الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد

العودة للأعلى

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب أبها - الهلال الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

15:40 السعودية، 14:40 مصر 1-1 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية التعاون - النصر الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 0-1 مدينة الملك عبد الله الرياضية الأهلي - الوحدة الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

19:55 السعودية، 18:55 مصر 0-1 الجوهرة المشعة القادسية - ضمك الجمعة 23 أكتوبر 2020،

6 ربيع الأول 1442،

17:40 السعودية، 16:40 مصر 1-2 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الرائد - الشباب الجمعة 23 أكتوبر 2020،

6 ربيع الأول 1442،

18:05 السعودية، 17:05 مصر 2-2 مدينة الملك عبد الله الرياضية الفيصلي - الباطن الجمعة 23 أكتوبر 2020،

6 ربيع الأول 1442،

19:55 السعودية، 18:55 مصر 1-2 مدينة المجمعة الرياضية الاتفاق - العين السبت 24 أكتوبر 2020،

7 ربيع الأول 1442،

17:40 السعودية، 16:40 مصر استاد الأمير محمد بن فهد الفتح - الاتحاد السبت 24 أكتوبر 2020،

7 ربيع الأول 1442،

19:55 السعودية، 20:55 مصر مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

العودة للأعلى

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب الشباب - أبها السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 0-1 استاد الأمير فيصل بن فهد التعاون - الفيصلي السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

18:10 السعودية، 17:10 مصر 1-1 مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ببريدة الوحدة - القادسية السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

20:00 السعودية، 19:00 مصر 1-2 مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الهلال - العين السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

21:15 السعودية، 20:15 مصر 0-1 استاد الأمير فيصل بن فهد الباطن - الأهلي الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 1-0 ملعب نادي الباطن النصر - الفتح الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

18:00 السعودية، 17:00 مصر 2-1 استاد الأمير فيصل بن فهد ضمك - الرائد الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

18:20 السعودية، 17:20 مصر 3-2 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الاتحاد - الاتفاق الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

20:00 السعودية، 19:00 مصر 2-1 مدينة الملك عبد الله الرياضية

العودة للأعلى