نجم ريال مدريد السابق : مبابي لديه الرغبة اللازمة للانتقال للفريق

هل يرحل اللاعب عن باريس الصيف القادم؟

يؤمن دافور شوكر مهاجم منتخب كرواتيا وريال مدريد السابق، بأن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يريد الرحيل عن النادي الفرنسي.

مبابي عقده ينتهي في يونيو 2022، وسط تأكيدات حول تعثر المفاوضات مع باريس بخصوص التوقيع على عقد جديد، وهو ما انتبه له ريال مدريد.

النادي الإسباني يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، بوجود منافسة من ليفربول من أجل الحصول على خدماته.

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وقال شوكر في تصريحات لشبكة "beIN Sports" الفرنسية:" هناك الكثير من الأموال في كرة القدم الآن، ولكن اللاعب لن ينجح لو لم يكن لديه أي تعطش أو رغبة في الفوز".

وأضاف:"يمكننا رؤية العديد من اللاعبين المتعطشين للنجاح، ومنهم كيليان مبابي الذي أعتقد أنه لديه الرغبة اللازمة من أجل اللعب لريال مدريد".

وتابع:"أنا لست ممثلًا له ولا يمكنني التحدث بالنيابة عنه، ولكني أتحدث عن ما ينقله لي اللاعب من خلال تصرفاته".

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يذكر أن هدف مبابي الأخير أمام مونبيلييه بالدوري الفرنسي السبت الماضي، جعله يصل للهدف رقم مائة في مسيرته مع باريس منذ الانتقال للفريق قادمًا من موناكو في أغسطس 2017.