حب نيمار لميسي يدفع مبابي إلى ريال مدريد

نيمار وميسي يدفعان مبابي إلى ريال مدريد؟ كيف ذلك؟

يبدو أن العلاقة الودية التي تجمع بين النجم البرازيلي نيمار وقائد برشلونة الحالي ليونيل ميسي ستكون سببًا في رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

بالنظر إلى أن لم الشمل الذي طال انتظاره بين نيمار وميسي لا يمكن أن يحدث إلا في باريس سان جيرمان ، فإن هذا يفتح بابًا جديدًا لمبابي لمغادرة باريس

وأعلن النجم نيمار عن رغبته باللعب مجدداً مع قائد برشلونة ليونيل ميسي الموسم المقبل، وذلك في تصريحاته عقب التألق في قمة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال.

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وسجل نيمار هدفين في الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على يونايتد بملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الخامسة، ليعزز موقفه في العبور للدور المقبل.

هذه التصريحات فتحت الباب وراء عودة نيمار إلى برشلونة ولكنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام احتمال أكبر بانتقال ميسي نفسه إلى نادي العاصمة الفرنسية.

النادي الكتالوني في الوقت الحالي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ومن شبه المستحيل أن يتكفل برواتب ميسي ونيمار معًا إضافة إلى جريزمان وبقية النجوم الحاليين.

لذلك، فإن احتمالية انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي قد تفتح الباب أمام رحيل مبابي والذي يحلم باللعب بقميص ريال مدريد.

الهدف الأكبر للنادي الملكي فيما يخص صيف 2021 هو ضم كيليان مبابي. بالنظر إلى أن اللقاء بين نيمار وميسي يمكن أن يحدث فقط في باريس سان جيرمان.

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يذكر أن مبابي وزيدان وريال مدريد يتشاركون نفس الحلم بأن يكون النجم الدولي الفرنسي لاعبًا للفريق الملكي في أقرب وقت ممكن حيث يرون فيه نجم المستقبل.