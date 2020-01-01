بيكهام: اللعب مع مبابي كان حلمًا!

لاعب لا يصدق..

أخذ ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، في الإشادة بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، معتبرًا أن اللعب بجواره كان "حلمًا" بالنسبة له.

تصريحات بيكهام أتت على خلفية وصول مبابي للهدف رقم 100 له بقميص بي آس جي، والذي أحرزه مساء السبت في شباك مونبيليه في نصر النادي العاصمي بثلاثية لهدف.

بيكهام الذي سبق له وأن لعب في باريس قبل نهاية مسيرته، والذي يمتلك حاليًا نادي إنتر ميامي الأمريكي، أثنى أيضًا على الشخصية الاستثنائية التي يمتلكها مبابي والتي تؤهله ليذهب بعيدًا في عالم الساحرة المستديرة.

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الأسطورة الإنجليزية قال "كنت أتمنى أن أظل لاعبًا حتى الآن لأن اللعب مع لاعب مثل مبابي كان سيكون حلمًا بالنسبة لي، تضع الكرة في أي مكان أمامه وسيحصل عليها".

كما أضاف "أكثر شيء يُدهشني هو كيف أنه متواضع للغاية، وما جعلني أحبه أكثر - لأنني أقدره كثيرًا بالفعل - هو شخصيته".

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وأتم "إنه متواضع وموهوب وشخص مميز للغاية، أن ترى لاعبًا صغيرًا في السن جدًا لديه موهبة كبيرة ويصل إلى مستوى عالٍ، فهذا أمر خاص للغاية له ولعائلته ولناديه".

الجدير بالذكر أن مبابي يتبقى في عقده بملعب حديقة الأمراء موسمين فقط وسط ترقب كبير من ريال مدريد للانقضاض عليه الصيف المقبل والتعاقد معه في سانتياجو برنايبو.