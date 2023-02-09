ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 وطرق متابعة اللقاء عبر الإنترنت

وصل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 بعد الفوز على فلامنجو بثلاثية مقابل هدفين، ليلاقي ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة.

الهلال تجاوز الوداد بركلات الترجيح في الدور الثاني، واستطاع بفضل هدفين من سالم الدوسري وآخر من فييتو أن يفوز 3-2 ويصل إلى المباراة النهائية.

أما ريال مدريد، فقد وصل إلى نهائي مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، ليحجز موعدًا ناريًا مع زعيم آسيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 وطرق المتابعة عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022؟

موعد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 هو يوم السبت 11 فبراير 2023، على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022؟

أعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة قانونية تمامًا نظرًا لتنظيم البطولة في المغرب.

ومن جانبها أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - ريال مدريد السبت 11 فبراير 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر المغربية الرياضية

SSC SPORTS HD 5 الأمير مولاي عبد الله، الرباط

هل يمكن مشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 مجانًا؟

أعلنت شبكة قنوات SSC إذاعة المباراة المرتقبة بين الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للاندية 2022، مجانًا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لمستخدمي أجهزة GOBX.

وتقرر أيضًا نقل المباراة بالمجان عبر منصة شاهد، سواء للمشتركين أو غير المشتركين، كما ستتوفر للمباراة 3 خيارات للتعليق بالعربية.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022؟

قناة SSC المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات والنايل سات تأتي عبر الترددات الآتية:-

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 11747 / 12418 أفقي 27500 5\6 نايل سات 12523 أفقي 27500 3\4

لكن قد تنقل الشبكة مباريات كأس العالم للأندية 2022 عبر مجموعتها المشفّرة.

ما هو تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022؟

يمكن استقبال قنوات المغربية الرياضية على قمر النايل سات عن طريق التردد 11157، وبمعدل استقطاب: عمودي، ومعدل ترميز: 27500.

وعلى قمر عرب سات، بتردد 12683، وبمعدل استقطاب عمودي وبمعدل ترميز: 27500.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11157 عمودي 27500 عرب سات 12683 عمودي 27500

كيف يمكن متابعة مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022 عبر الإنترنت؟

إن لم تتمكن من مشاهدة المباريات عبر التلفاز يمكنك متابعة البث المباشر لمباريات البطولة عن طريق شاهد VIP، بجانب البث الخاص بجول والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.